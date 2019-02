Diretta Treviglio Siena/ Streaming video e tv: Mens Sana in crisi (basket A2)

Treviglio Siena, in diretta dal PalaFacchetti della città in provincia di Bergamo, si gioca alle ore 18.00 di questo pomeriggio, domenica 24 febbraio 2019, e sarà una partita valida per la ventitreesima giornata del campionato della Serie A2 di basket 2018-2019 nel girone Ovest. Treviglio Siena si presenta come una trasferta molto difficile per la ON Sharing Mens Sana Siena, che non si può più nemmeno giustificare con il -3 di penalizzazione per spiegare un campionato decisamente deludente per una piazza così gloriosa. La classifica del girone Ovest parla infatti in modo molto chiaro per Siena: dodici sconfitte a fronte di appena dieci vittorie, considerato il -3 di penalizzazione, colloca la Mens Sana a quota 17 punti, cioè molto lontano dai playoff e pericolosamente vicina invece ai playout che metterebbero a rischio per Siena addirittura la permanenza in Serie A2. Sta sicuramente molto meglio Treviglio: la Remer Blu Basket finora infatti ha raccolto tredici vittorie e nove sconfitte, dunque con 26 punti è saldamente in zona playoff. La classifica però a dire il vero è molto corta: si può ancora sognare anche più in grande, ma d’altro canto ci si deve anche proteggere da possibili rimonte, una vittoria di prestigio con Siena sarebbe dunque molto importante per Treviglio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Treviglio Siena non godrà di una diretta tv, ma si può usufruire della diretta streaming video abbonandosi a LNP Tv Pass, servizio tramite il quale le partite del campionato di Serie A2 – che non viene trasmesso su reti televisive nazionali – sono visibili live on demand, naturalmente dietro il pagamento di un abbonamento che può essere annuale oppure mensile. Per tutti gli appassionati sarà inoltre possibile seguire le informazioni utili sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com, che ha anche i corrispettivi account ufficiali sui social network. In particolare consigliamo le pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E CONTESTO

Treviglio Siena metterà di fronte dunque due formazioni che vivono periodi di forma nettamente diversi. La compagine bergamasca ha vinto addirittura sei delle ultime sette partite disputate: una squadra che a Natale sembrava destinata a lottare solamente per la salvezza, adesso può addirittura sognare in grande e dunque Treviglio adesso vuole proseguire la propria striscia positiva cercando di battere anche una nobile decaduta quale è Siena, per avvicinarsi sempre di più al vertice della classifica di questo girone Ovest. Se Treviglio ride, la Mens Sana invece piange: i toscani stanno andando nettamente in calando, arrivano da due sconfitte consecutive rimediate a Trapani e in casa contro Scafati e adesso devono pensare addirittura più a tenere lontani i playout piuttosto che alla lotta per i playoff. La situazione societaria e il -3 di penalizzazione certamente non aiutano, ma anche i problemi sul campo sono sempre più evidenti. Urge invertire la rotta al più presto, anche se farlo proprio sul campo della lanciata Treviglio non sarà affatto semplice.



