Diretta Lituania Italia/ Streaming video e tv: test verso i Mondiali (basket)

Lituania Italia, in diretta dalla Švyturio Arena di Klaipeda, si gioca per il girone J delle qualificazioni al Mondiale 2019 di basket: squadre in campo alle ore 19.30 di questa sera, lunedì 25 febbraio. Siamo all’ultima partita del girone, Lituania Italia sarà di fatto un’amichevole di lusso perché sia i baltici sia gli azzurri sono già matematicamente qualificati per il torneo iridato che è in programma in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. Una grande classica come Lituania Italia però non può mai essere davvero relegata al rango di semplice amichevole, meglio dunque parlare di un test molto significativo proprio sulla strada verso i Mondiali, di cui il c.t. Meo Sacchetti saprà sicuramente fare tesoro. Questo mese di febbraio 2019 resterà davvero indimenticabile per Sacchetti: prima la Coppa Italia vinta con Cremona, poi la certezza della qualificazione grazie alla netta vittoria per 75-41 contro l’Ungheria venerdì scorso a Varese. All’andata contro la Lituania vittoria azzurra per 70-65 a Brescia a novembre: oggi come finirà?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LITUANIA ITALIA

La diretta tv di Lituania Italia sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (canali 201 e 204 del decoder) e dunque sarà un appuntamento riservato in esclusiva a tutti i clienti della televisione satellitare; con l’applicazione Sky Go, attivabile con il collegamento di non oltre due dispositivi mobili (PC, tablet e smartphone) ai dati dell’abbonamento, si potrà seguire questa partita anche in diretta streaming video mentre possiamo ricordare che il sito ufficiale della manifestazione è fiba.basketball, con le relative pagine sui social network agli indirizzi facebook.com/FIBAWC e, su Twitter, @FIBAWC.

DIRETTA LITUANIA ITALIA: RISULTATI E PRECEDENTI

Come abbiamo detto Lituania Italia arriva a qualificazione già acquisita per entrambe le Nazionali. L’obiettivo per l’Italia è stato raggiunto venerdì sera con una eccellente prestazione difensiva, perché gli azzurri hanno tenuto ad appena 41 punti (praticamente uno al minuto) una squadra non eccezionale ma comunque di buon livello come l’Ungheria, che proprio fino alla partita di Varese era ancora in corsa per un posto ai Mondiali, andato invece alla Polonia oltre che a Lituania e Italia. I baltici si sono qualificati per primi e venerdì sera, vincendo per 69-78 in Olanda, hanno ottenuto anche la matematica certezza del primo posto, perché vantano dieci vittorie e una sola sconfitta, mentre l’Italia è 8-3 e dunque anche con un colpaccio resteremmo secondi. A questo punto però il piazzamento ha importanza relativa: quello che conta è che Meo Sacchetti avrà di fatto a disposizione un test di lusso sulla strada per il Mondiale, perché Lituania Italia resta sempre e comunque una sfida di valore assoluto, anche se naturalmente in questa fase della stagione c’è il problema delle finestre. Proprio questo è il grande dilemma verso il torneo iridato: ci sarà da assemblare la squadra che ha conquistato la qualificazione con i campioni Nba o di Eurolega quali Gallinari, Belinelli, Datome e Melli, dunque proprio questo sarà il compito principale di coach Sacchetti nei prossimi mesi.



