Diretta Trapani Virtus Roma/ Streaming video e tv: momento delicato per la capolista

Trapani Virtus Roma si gioca alle ore 21:00 di lunedì 25 febbraio ed è valida per la 23^ giornata nel campionato di basket Serie A2 2018-2019: è un posticipo dunque, ma stavolta uno dei tanti visto che ci sarà un altro Monday Night e poi due gare che addirittura verranno giocate tra due settimane. Al PalaConad la capolista del girone Ovest non può sbagliare, ma rischia grosso: la 2B Control arriva infatti da due vittorie consecutive, certo ottenute contro squadre di classifica bassa (la Mens Sana Siena in casa, Cassino in trasferta) ma che hanno portato in dote 4 punti come ogni altro successo. La Virtus invece è caduta pochi giorni fa a Capo d’Orlando: un ko che ha portato Rieti ad una sola partita di distanza, e il duo Benfapp-Bergamo a quattro punti. La squadra di Piero Bucchi rimane assolutamente favorita per la promozione diretta ma a questo punto deve stare davvero attenta, perchè non può più dare le cose per scontate e, soprattutto, non è più nella condizione di poter gestire un vantaggio sostanziale. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Trapani Virtus Roma, la cui diretta è attesa ormai tra poche ore.

Trapani Virtus Roma arriva in un momento delicatissimo per la capolista del girone Ovest: il passo non è nemmeno malvagio e la sconfitta di Capo d’Orlando è arrivata comunque dopo quattro vittorie tra cui il successo importante su Bergamo, ma intanto il ko subito al PalaSikeliArchivi è stato pesante non solo per gli effetti che ha avuto sulla classifica ma anche per come arrivato, dopo un terzo quarto nel quale Roma aveva rimesso le cose a posto e si era presentata agli ultimi 10 minuti con un vantaggio di 7 punti. Non è servito a vincere la partita, e la sconfitta interna adesso rischia di influenzare tutto il finale di campionato: dipenderà ovviamente dal passo delle inseguitrici, che rimane buono, e Roma ha già segnato in rosso – come già detto in precedenza – la data del 17 marzo quando andrà a Rieti avendo già perso la sfida di andata, con il rischio dunque di venire superata in classifica. A proposito della graduatoria, va anche riportato che con le ultime due vittorie la 2B Control sembra aver definitivamente allontanato gli spettri della retrocessione, e anzi adesso si trova a soli due punti dai playoff; la squadra siciliana gioca sempre sul filo del rasoio e battendo oggi la prima della classe potrebbe fare realmente il salto di qualità, dunque non ci resta che scoprire come andranno le cose…



