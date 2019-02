Diretta Cantù Cremona/ Streaming video Rai: derby lombardo al PalaBancoDesio (basket Serie A1)

Cantù Cremona, in scena alle ore 20:45 di domenica 3 febbraio, è l’appuntamento serale con la diciottesima giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019: derby lombardo al PalaBancoDesio e sfida importante per entrambe le squadre, che hanno una classifica diversa ma allo stesso modo vanno a caccia di una vittoria importante. L’Acqua San Bernardo continua a stupire: nonostante le vicende societarie e un torneo al di sotto del par, i brianzoli stanno tenendo fede alla loro tradizione e settimana scorsa sono andati a vincere a Trento, facendo un passo avanti verso la salvezza e al tempo stesso provando ad esplorare la possibilità di correre per i playoff. Stagione magnifica quella della Vanoli, che dopo la retrocessione sul campo e il ripescaggio ha dimostrato di saper programmare nel migliore dei modi. L’anno scorso i playoff per la prima volta, quest’anno il temporaneo terzo posto e la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia (quarti contro Varese): la competitività della squadra è stata confermata anche nell’ultimo turno, con una vittoria ad Avellino che ha rappresentato appunto l’aggancio in classifica. Vedremo dunque cosa succederà questa sera nella diretta di Cantù Cremona, ma noi siamo certi che si tratterà di un bello spettacolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cantù Cremona sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport + e, di conseguenza, sarà un appuntamento disponibile in chiaro per tutti gli appassionati; inoltre, come ormai abbiamo imparato, il portale Eurosport Player fornisce tutte le partite del campionato di Serie A1 con il suo servizio in abbonamento: potrete dunque seguire la sfida in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito www.legabasket.it troverete inoltre tutte le informazioni utili del caso, in particolar modo il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

CANTU’ CREMONA, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI E PRECEDENTI

Ennesimo derby lombardo nella stagione di Serie A1, Cantù Cremona porta in dote scenari piuttosto interessanti: la possibilità che la Vanoli rappresenti la seconda forza del campionato, alle spalle di Milano, in questo momento è davvero concreta. Dopo tutto c’è una sola vittoria a separare la banda di Meo Sacchetti da Venezia, che ha vissuto qualche battuta d’arresto di troppo e dunque ha rimesso in discussione tutto il discorso. Ad Avellino è arrivata l’ennesima grande prova della stagione, con due quarti centrali chiusi sul parziale di 41-27 con due protagonisti principali, ovvero Vojislav Stojanovic (14 punti e 12 rimbalzi nonostante un brutto 4/12 dal campo) e Tre Demps, miglior realizzatore a quota 20 punti con 5/12 al tiro e 5 rimbalzi. Adesso serve un’altra prova di maturità contro una Cantù che sta dimostrando di non voler mollare: la situazione societaria sarà anche in bilico ma intanto la dirigenza dimostra di sapere sempre il fatto suo. Anche quest’anno ha pescato uno straniero che fa la differenza: Davon Jefferson, il migliore del campionato per valutazione, è stato decisivo anche nella vittoria di Trento mettendo a segno 22 punti, 9 rimbalzi e 5 assist con il 60% dal campo, spazzando via i lunghi dell’Aquila e guidando una squadra che ha avuto un ottimo rendimento anche da Frank Gaines (23 punti e nessun errore dall’arco su quattro tentativi). Ecco allora che questa Cantù Cremona diventa una partita davvero interessante, perchè le due squadre stanno bene e vogliono proseguire nel loro momento.



