Diretta Siena Cassino/ Streaming video e tv: la Mens Sana ospita il fanalino di coda (basket A2 Ovest)

Siena Cassino, in diretta dal PalaEstra della città toscana, si gioca alle ore 18.00 di questa sera, domenica 3 febbraio 2019, e sarà una partita valida per la ventesima giornata – quinta del girone di ritorno – del campionato della Serie A2 di basket 2018-2019 nel girone Ovest, che torna in campo a pochi giorni dal turno infrasettimanale. Siena Cassino sarà una partita da vincere a tutti i costi per la Mens Sana, che infatti ospiterà in casa propria il fanalino di coda BPC Virtus Cassino, ultima nella classifica del girone Ovest di A2. Va detto che pure Siena non se la passa benissimo: nove vittorie e dieci sconfitte finora, soli 15 punti in classifica anche a causa del -3 di penalizzazione, ma comunque naturalmente molto meglio di Cassino, che ha vinto solamente due partite e con 4 punti è nettamente ultima, principale indiziata per l’unica retrocessione diretta in Serie B. I laziali dovranno cercare l’impresa, ma per Siena sarebbe un delitto perdere oggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Siena Cassino non godrà di una diretta tv, ma si può usufruire della diretta streaming video abbonandosi a LNP Tv Pass, servizio tramite il quale le partite del campionato di Serie A2 – che non viene trasmesso su reti televisive nazionali – sono visibili live on demand, naturalmente dietro il pagamento di un abbonamento che può essere annuale oppure mensile. Per tutti gli appassionati sarà inoltre possibile seguire le informazioni utili sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com, che ha anche i corrispettivi account ufficiali sui social network. In particolare consigliamo le pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già sommariamente descritto le stagioni molto differenti finora vissute da Siena e Cassino. Sulla carta dunque questa sera non dovrebbe esserci storia, anche se pure la stagione di Siena non può essere definita esaltante e la storica Mens Sana arriva dalla sconfitta nel turno infrasettimanale sul campo di Latina, che rende ancora più complicato l’inseguimento di un posto ai playoff, per il quale logicamente pesa anche la penalizzazione di tre punti che ha reso fin da subito in salita la strada di Siena in questo campionato di Serie A2. Resta comunque il fatto che Cassino naturalmente è messa molto peggio, nel turno infrasettimanale ha perso in casa il derby con Rieti e in tutto il campionato finora in trasferta non ha mai vinto, nove sconfitte su nove lontano da casa. Invertire la tendenza proprio nel glorioso PalaEstra sarebbe clamoroso, potrebbe dare la svolta alle speranze di salvezza per Cassino ma affosserebbe le ambizioni playoff dei padroni di casa, un rischio che Siena non può certamente permettersi di correre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA