Diretta Treviso Cento/ Streaming video e tv: la De’ Longhi vuole avvicinare il primato (basket A2 Est)

Treviso Cento, in diretta dal PalaVerde di Villorba, si gioca alle ore 18.00 di questa sera, domenica 3 febbraio 2019, e sarà una partita valida per la ventesima giornata – quinta del girone di ritorno – del campionato della Serie A2 di basket 2018-2019 nel girone Est, che torna in campo a pochi giorni dal turno infrasettimanale. Treviso Cento darà alla De’ Longhi l’occasione per completare con una seconda vittoria il doppio turno casalingo cominciato mercoledì con il successo su Cagliari, il che sarebbe fondamentale dopo la sconfitta incassata con la Fortitudo nello scontro al vertice di domenica scorsa, che naturalmente ha segnato per i veneti una brusca battuta d’arresto verso il primo posto che varrebbe la promozione diretta. Mercoledì però è stata la Fortitudo a perdere e così Treviso è tornata a -6 dalla capolista, dunque c’è ancora la speranza di lottare per il primato. Di fronte ci sarà una rivale di certo non irresistibile, la Baltur Cento che ha appena 12 punti in classifica e deve dunque pensare alla salvezza, innanzitutto evitando l’ultimo posto e se possibile sfuggendo anche ai playout, che ad oggi sarebbero una minaccia concreta per la squadra ferrarese. La missione di oggi appare quasi impossibile, ma Cento arriverà al PalaVerde senza nulla da perdere, cercando di mettere a segno un colpaccio che avrebbe immenso valore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Treviso Cento non godrà di una diretta tv, ma si può usufruire della diretta streaming video abbonandosi a LNP Tv Pass, servizio tramite il quale le partite del campionato di Serie A2 – che non viene trasmesso su reti televisive nazionali – sono visibili live on demand, naturalmente dietro il pagamento di un abbonamento che può essere annuale oppure mensile. Per tutti gli appassionati sarà inoltre possibile seguire le informazioni utili sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com, che ha anche i corrispettivi account ufficiali sui social network. In particolare consigliamo le pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già sommariamente descritto le stagioni molto differenti finora vissute da Treviso e Cento. Sulla carta dunque questa sera non dovrebbe esserci storia, come testimoniano le 16 lunghezze di differenza in classifica, per di più a vantaggio della formazione che questa sera godrà anche dell’ulteriore vantaggio del fattore campo. Treviso ha saputo ripartire subito dopo lo stop di domenica contro la Fortitudo e adesso deve sfruttare nel migliore dei modi il secondo atto di questa doppietta di impegni casalinghi certamente non proibitivi. Raggiungere il primo posto non sarà comunque facile, ma anche ottenere la migliore posizione possibile nella griglia dei playoff avrebbe naturalmente una notevole importanza. Il calendario offre un’occasione da non perdere, anche perché Cento in trasferta ha un bilancio davvero pessimo ed inoltre ha pure riposato un giorno in meno, avendo giocato giovedì sera contro Ravenna nell’infrasettimanale mentre Treviso è scesa in campo mercoledì. La missione della Baltur sarà dunque davvero difficilissima, ma attenzione alla serenità di chi andrà in campo sapendo di non avere nulla da perdere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA