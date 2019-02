Diretta Virtus Bologna Avellino/ Streaming video e tv: Sacripanti contro la sua ex (basket Serie A1)

Virtus Bologna Avellino verrà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Valerio Grigioni e Marco Vita: appuntamento alle ore 17:00 di domenica 3 febbraio al PalaDozza, dove si gioca una partita valida per la diciottesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019. Sfida interessante: Stefano Sacripanti incrocia nuovamente la sua vecchia squadra, soprattutto le V nere sperano di prendersi una vittoria che possa riscattare il pesante ko del Mediolanum Forum e confermare gli emiliani in zona playoff. Al momento la Segafredo occupa la settima posizione insieme a Sassari; si è qualificata per la Coppa Italia ma lo scorso anno aveva avuto un percorso simile e poi aveva mancato la post season. La Sidigas, nonostante le difficoltà economiche della società, sta nuovamente volando: terza in classifica e dunque in piena sintonia con il suo obiettivo, ma anche sconfitta domenica scorsa da Cremona (in casa) nella sfida diretta che ha portato la Vanoli all’aggancio. Anche gli irpini non possono tirar troppo la corda: la concorrenza è ampia e i playoff non sono una certezza. Vediamo comunque quali sono gli aspetti principali nella diretta di Virtus Bologna Avellino, che prende il via tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Avellino è su Eurosport 2, e sarà dunque esclusiva dei soli abbonati alla televisione satellitare; come sappiamo però l’appuntamento classico per tutti gli appassionati di basket è con il portale Eurosport Player, al quale bisogna abbonarsi per avere accesso all’intera gamma delle partite di Serie A1. Si potranno dunque seguire le immagini della sfida in diretta streaming video, usufruendo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone; il sito www.legabasket fornirà invece tutte le informazioni utili, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

E’ molto interessante Virtus Bologna Avellino, perchè queste due squadre stanno esprimendo un buon basket e sono in linea con quanto si erano prefissate all’inizio della stagione; le V nere hanno anche lo spettro dell’anno scorso con cui fare i conti, ma per il momento Sacripanti sta guidando nel migliore dei modi. La sconfitta di Milano ci sta, perchè i rapporti di forza sono totalmente diversi; anche così comunque la Virtus ci ha provato, andando pesantemente sotto nel primo tempo (-16) e giocando un terzo periodo di cuore e sacrificio, rientrando nel punteggio ma non a sufficienza e pagandone poi il conto. Bene Tony Taylor, autore di 18 punti con un fantastico 7/7 da 2; male Filippo Baldi Rossi, 2/2 dal campo ma nessun altro numero a referto in 13 minuti. Avellino come detto ha perso al PalaDelMauro contro Cremona: la Scandone ha segnato appena 62 punti con un misero 41,4% dall’area e un brutto 26,7% dall’arco. La squadra irpina non è nuova a questi cali di tensione: Keifer Sykes e Caleb Green hanno combinato per 49 punti, 10 rimbalzi e 11 assist ma il resto della squadra ha fornito rispettivamente 13, 29 e 6 ed è chiaro che se non arriva una prova corale diventa difficile fare risultati. Come detto però Avellino resta ampiamente in linea con quello che è il suo obiettivo, ovvero tornare ai playoff e provare finalmente a sfatare il tabù entrando in finale; bisognerà vedere più in là se le cose andranno in questo modo, ma intanto la partita odierna al PalaDozza riveste un’importanza non indifferente.



