Diretta Fortitudo Bologna Jesi/ Streaming video e tv: la capolista vuole l’immediato riscatto (basket A2 Est)

Fortitudo Bologna Jesi si gioca alle ore 20:30 di lunedì 4 febbraio: è il posticipo della ventesima giornata nel campionato di basket Serie A2 2018-2019, siamo nel girone Est per il quinto turno del ritorno. La Lavoropiù che viaggia verso la promozione diretta ha appena subito una battuta d’arresto, la seconda nel suo campionato, sul campo di Udine: in questo modo il vantaggio su Montegranaro si è ridotto a due sole partite ma c’è ancora il margine dato dalla doppia sfida diretta. Forse in termini di promozione continua a fare più paura Treviso, che spazzando via Cagliari ha vendicato la sconfitta del PalaDozza e si è riportata a tre gare (che sono quattro però, in caso di arrivo a pari punti); sia come sia la Fortitudo sa bene di avere ancora la situazione tra le sue mani, ma chiaramente Antimo Martino vuole tornare immediatamente a festeggiare la vittoria perchè un secondo ko consecutivo, e una sconfitta che arriverebbe in casa, potrebbe avere qualche conseguenza psicologica da affrontare. Dunque vedremo quello che succederà nella diretta di Fortitudo Bologna Jesi, la cui palla a due è attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Fortitudo Bologna Jesi, nè la partita del campionato di basket Serie A2 godrà di una diretta streaming video; per tutte le informazioni utili potete allora consultare il sito ufficiale del campionato, all’indirizzo www.legapallacanestro.com e sul quale troverete il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori. Il portale ha i suoi corrispettivi account sui social network alle pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E PRECEDENTI

Fortitudo Bologna Jesi rappresenta dunque una bella occasione per la capolista: la sconfitta di Udine potrebbe non aver lasciato scorie ma la Lavoropiù sperava di passare il turno infrasettimanale con lo stesso vantaggio maturato dopo aver battuto Treviso. Invece, la GSA ha giocato una partita gagliarda costringendo gli emiliani ad un ritmo poco esplorato; mettendola sul basso punteggio ha fatto sì che la capolista non riuscisse a trovare le sue soluzioni in velocità e transizione, e in più ogni volta che Bologna ha provato a rientrare è arrivato un altro parziale a mettere le cose in chiaro. Adesso però la Fortitudo ha la grande opportunità di tornare a vincere, e fare in modo che il ko in terra friulana sia solo un indolore incidente di percorso; al PalaDozza arriva una Jesi che sta lottando soprattutto per salvarsi, e che ha appena due punti di vantaggio su Cento e Cagliari, le due squadre che oggi giocherebbero lo spareggio per non retrocedere. Vero è anche che la distanza è la stessa che separa i marchigiani dai playout: in questo momento dunque la Termoforgia si trova in una sorta di terra di mezzo, con due vittorie nelle ultime cinque partite. Mercoledì si è ripresa battendo la Bakery Piacenza in casa, con un quarto periodo da 27-13: decisivo uno straripante Leonardo Tote autore di 21 punti, 13 rimbalzi e 5 assist tirando 6/11 dal campo, se il ventunenne dovesse ripetere questa prestazione anche la capolista Bologna potrebbe avere qualche problema questa sera.



