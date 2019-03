Diretta Avellino Varese/ Streaming video e tv: sfida per i playoff (basket Serie A)

Avellino Varese, diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Gianluca Sardella e Mauro Belfiore, si giocherà alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 10 marzo 2019, presso il PalaDelMauro della città campana per la ventunesima giornata del campionato di Serie A di basket. Avellino Varese si annuncia senza ombra di dubbio come una delle partite più interessanti di questo turno del massimo campionato di basket, infatti la Sidigas e la Openjobmetis sono appaiate al quarto posto con 24 punti, frutto di dodici vittorie e otto sconfitte nelle venti partite disputate fino a questo momento. La conseguenza è che sia Avellino sia Varese dovrebbero essere protagoniste anche ai playoff, dove è anzi possibile che siano proprio irpini e lombardi a dare vita alla sfida tra la quarta e la quinta, tradizionalmente la più interessante e aperta ai colpi di scena. Tuttavia è presto per fare calcoli: entrambe possono ancora pensare di salire almeno al terzo posto, ma rischiano pure di scivolare al sesto. Insomma, la posta in palio sarà davvero molto alta oggi pomeriggio in casa Scandone…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Avellino Varese, che non è tra le partite trasmesse per questa giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaDelMauro.

RISULTATI E CONTESTO

Avellino Varese si annuncia dunque come una partita di cartello. La Openjobmetis ci arriva forse un pochino meglio, dal momento che domenica scorsa Varese ha vinto con pieno merito contro Reggio Emilia, partita d’altronde a dire il vero non troppo difficile per gli uomini di Attilio Caja, mentre la Sidigas è caduta a Trento e di conseguenza è stata agganciata a quota 24 punti in classifica proprio dai lombardi. Sull’altro piatto della bilancia c’è invece il fattore campo, che naturalmente sarà favorevole ad Avellino oggi, ma la sfida profumerà di playoff e dunque sarà aperta ad ogni esito, come è giusto che sia quando si affrontano due formazioni che hanno fatto cammino pari per ben venti giornate, cioè due terzi della stagione regolare del campionato di Serie A. La partita di oggi non sarà ancora decisiva, di certo però chi vincerà tra Avellino e Varese farà un importante passo avanti verso la posizione migliore possibile nella griglia dei playoff.



© RIPRODUZIONE RISERVATA