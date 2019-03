Diretta Cremona Pistoia/ Streaming video e tv: facile per la Vanoli? (basket Serie A)

Cremona Pistoia, diretta dagli arbitri Mark Bartoli, Valerio Grigioni e Christian Borgo, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 10 marzo 2019. L’appuntamento è fissato per il PalaRadi della città lombarda, dove andrà in scena questa Cremona Pistoia che è sulla carta una delle partite meno equilibrate della ventunesima giornata del campionato di Serie A di basket. La Vanoli Cremona di Meo Sacchetti infatti è reduce dallo storico trionfo in Coppa Italia e pure in campionato sta volando, come testimonia la terza posizione in classifica con 26 punti, frutto di ben tredici vittorie a fronte di sette sconfitte per Cremona. La squadra lombarda è in grande forma e anche il calendario oggi dovrebbe dare una mano, dal momento che al PalaRadi arriva il fanalino di coda Oriora Pistoia: i toscani hanno appena 10 punti in classifica, frutto di cinque vittorie a fronte di ben quindici sconfitte, dunque l’unico obiettivo stagionale può essere la salvezza. Fare punti a Cremona non sarà facile, riuscirci però sarebbe per Pistoia un vero e proprio colpaccio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cremona Pistoia, che non è tra le partite trasmesse per questa giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaRadi.

RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo visto, Cremona Pistoia metterà di fronte due formazioni ben diverse. Una curiosità è legata al fatto che sia la Vanoli sia la Oriora hanno ottenuto una vittoria a tavolino in stagione: Cremona tuttavia domenica aveva già vinto sul campo a Sassari, a prescindere poi dallo 0-20 comminato ai sardi per la posizione irregolare di coach Gianmarco Pozzecco, mentre Pistoia aveva (comprensibilmente) perso a Milano prima della vittoria a tavolino che magari a fine stagione potrebbe risultare decisiva per i toscani. Settimana scorsa invece è arrivata una sconfitta casalinga contro Trieste e rialzare la testa sul parquet della slanciatissima Cremona non sarà di certo impresa facile per la Oriora. Cremona invece deve sfruttare questo turno sulla carta favorevole per fare un ulteriore passo avanti in classifica, in quella che per la Vanoli ormai è la corsa addirittura verso il secondo posto. Viaggiando sulle ali dell’entusiasmo, a Cremona in queste settimane tutto sembra possibile.



