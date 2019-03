Diretta Ravenna Fortitudo Bologna/ Streaming video e tv: derby in Romagna (basket A2)

Ravenna Fortitudo Bologna, in diretta dal Pala De André della città romagnola, è uno dei tanti derby dell’Emilia Romagna che caratterizzano il girone Est della Serie A2 di basket 2018-2019. Siamo giunti alla ventiquattresima giornata e l’appuntamento sarà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 10 marzo 2019. Ravenna Fortitudo Bologna sarà una trasferta delicata per la capolista del girone, che nelle ultime settimane ha raccolto qualche delusione di troppo. La Fortitudo resta comunque al comando con 40 punti, frutto di ben venti vittorie a fronte di appena tre sconfitte, dunque l’obiettivo della promozione diretta nel massimo campionato – che sarebbe il palcoscenico naturale per una squadra come la Fortitudo Bologna – è certamente nel mirino. Il calendario offre oggi alla capolista un’occasione ideale per tornare alla vittoria, dal momento che Ravenna ha esattamente la metà dei punti: 20 punti, che la OraSì ha evidentemente raccolto tramite dieci vittorie e tredici sconfitte. I romagnoli potranno comunque lottare Peru n posto ai playoff, ma per vincere oggi servirebbe un’impresa.

Ravenna Fortitudo Bologna, come vi abbiamo già accennato, sarà dunque per Bologna l’occasione per ripartire dopo alcune recenti delusioni. Due settimane fa era infatti arrivata la sconfitta casalinga contro Montegranaro nella partita che avrebbe potuto dare alla Fortitudo già un’ipoteca virtuale sulla conquista del primato e dunque della promozione in Serie A, obiettivo che è invece tornato in discussione perché adesso la Poderosa è ad appena due punti da Bologna, anche se oggi i marchigiani se la dovranno vedere con la terza, cioè Treviso. A proposito dei veneti, è stata proprio Treviso la responsabile dell’altra recente delusione per la Fortitudo Bologna, che settimana scorsa è arrivata sino alla finale della Coppa Italia di Serie A2, dove però è stata sconfitta dalla De’ Longhi. Sarà dunque una Fortitudo affamata quella di scena a Ravenna: non una buona notizia per i padroni di casa, che dovranno dunque realizzare una vera e propria impresa per conquistare una vittoria che si rivelerebbe però davvero preziosissima nella corsa verso i playoff.



