Diretta Virtus Roma Tortona/ Streaming video e tv: capolista in casa (basket A2)

Virtus Roma Tortona, in diretta dal Palazzo dello Sport della capitale, è uno dei pezzi forti della Serie A2 di basket 2018-2019 per la ventiquattresima giornata del girone Ovest; l’appuntamento sarà alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 10 marzo 2019. Virtus Roma Tortona metterà naturalmente sotto i riflettori soprattutto i padroni di casa, perché la Virtus è capolista di un equilibratissimo girone Ovest con 32 punti, frutto di sedici vittorie e sette sconfitte. Roma è dunque in linea con l’obiettivo della promozione diretta evitando i playoff, che spetterà alle prime di entrambi i gironi al termine della stagione regolare, ma dovrà stare ancora molto attenta, perché le gerarchie del girone Ovest sono decisamente più incerte rispetto all’altro raggruppamento. La Bertram Tortona risponde con 18 punti, frutto di nove vittorie e quattordici sconfitte: i piemontesi sono a rischio playout e devono dunque lottare per la salvezza, di conseguenza un bel risultato a Roma sarebbe davvero un colpaccio per la stagione di Tortona.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Virtus Roma Tortona non godrà di una diretta tv, ma si può usufruire della diretta streaming video abbonandosi a LNP Tv Pass, servizio tramite il quale le partite del campionato di Serie A2 – che non viene trasmesso su reti televisive nazionali – sono visibili live on demand, naturalmente dietro il pagamento di un abbonamento che può essere annuale oppure mensile. Per tutti gli appassionati sarà inoltre possibile seguire le informazioni utili sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com, che ha anche i corrispettivi account ufficiali sui social network. In particolare consigliamo le pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E CONTESTO

Virtus Roma Tortona metterà dunque di fronte due formazioni con orizzonti completamente diversi in questa stagione. Per la capolista Virtus Roma sarà però fondamentale ripartire al più presto dopo un periodo non facile: nelle ultime due giornate di campionato sono infatti arrivate altrettante sconfitte con un solo punto di scarto, la prima in casa contro Capo d’Orlando e la seconda a Trapani (la Sicilia decisamente non porta fortuna ai capitolini), poi ecco settimana scorsa la Coppa Italia di Serie A2, nella quale tuttavia il cammino della Virtus Roma è terminato in semifinale contro la Fortitudo Bologna. Se la Coppa tutto sommato è un obiettivo secondario, la promozione è invece fondamentale e di conseguenza spezzare la serie di sconfitte sarà la priorità assoluta per la Virtus Roma. Quanto a Tortona, la partita di oggi sarà molto difficile per la Bertram che però ci arriva sulla scia di due vittorie consecutive e con la serenità di chi non ha nulla da perdere: una sconfitta sarebbe preventivabile, una vittoria invece potrebbe valere per Tortona una svolta definitiva sul cammino verso la salvezza.



