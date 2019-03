Diretta Milano Olympiacos/ Streaming video e tv: l’Olimpia crede nei playoff

Milano Olympiacos si gioca alle ore 20:45 di giovedì 14 marzo, come ventiseiesima giornata nel girone unico di basket Eurolega 2018-2019: al Mediolanum Forum continua la corsa dell’Olimpia verso i playoff che arriverebbero per la prima volta da quando il torneo ha cambiato formula – comprimendo di fatto gironi e Top 16 in un’unica fase – e che anche dopo la sconfitta sul campo del Cska Mosca sono assolutamente alla portata. La partita di questa sera è una volta di più fondamentale: la classifica vede Milano attualmente al settimo posto e l’Olympiacos una casella più sotto, il record è lo stesso (13 vittorie e 12 sconfitte) ma l’Olimpia può contare sul fatto di aver dominato la gara di andata, vinta di 24 punti. Significa che, probabilmente e incrociando le dita, anche vincendo i greci resterebbero dietro in termini di doppia gara diretta, mentre con una vittoria Milano si porterebbe a due partite di vantaggio e l’Olympiacos avrebbe solo quattro giornate per recuperare. Dunque, da questo punto di vista, la diretta di Milano Olympiacos inizia comunque con ottime premesse per la squadra di Simone Pianigiani, ma poi come sempre il grande giudice sarà il campo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto – che riguarderebbero nel caso Eurosport 2 – la diretta tv di Milano Olympiacos non sarà trasmessa, ma come sempre gli appassionati di basket potranno rivolgersi alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce agli abbonati tutte le partite di Eurolega in diretta streaming video e dunque con l’ausilio di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.euroleague.net troverete inoltre tutte le informazioni utili sulla gara del Mediolanum Forum, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

La diretta di Milano Olympiacos arriva ad una settimana di distanza dalla sconfitta contro il Cska Mosca, che ha spezzato la serie di cinque vittorie dell’Olimpia; la striscia è stata importantissima per riportare la squadra di Pianigiani tra le prime otto della classifica di Eurolega. Reduce dalla vittoria di Reggio Emilia in campionato, Milano adesso si lancia verso il rush finale nel quale dovrà affrontare anche Real Madrid e Efes (in trasferta) oltre a Panathinaikos e Fenerbahòe al Forum; il lato negativo è il calendario difficile in assoluto, il lato positivo è che il Fenerbahçe è già qualificato ai playoff mentre l’Efes con tutta probabilità lo sarà all’ultima giornata, anche se entrambe potrebbero dover sistemare la loro classifica. Per quanto riguarda l’Olympiacos, quest’anno la squadra greca non sta soddisfacendo le attese: guidata da un maestro della panchina come David Blatt, è tornata a vincere (sul campo del Buducnost) dopo aver perso cinque partite consecutive, e dunque sta rischiando di gettare alle ortiche una qualificazione che era sostanzialmente archiviata. Naturalmente l’esito di Milano Olympiacos non potrà essere preso singolarmente ma bisognerà anche valutare i risultati che matureranno sugli altri campi; questo però è valido soprattutto in caso di sconfitta interna dell’Olimpia, perchè come già detto con un successo la AX Armani Exchange avrebbe un piede dentro ai playoff e dunque non ci resta che aspettare quello che sarà l’esito del parquet.



