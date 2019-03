Sorteggi Mondiale Basket 2019/ Italia nel girone di Angola, Filippine e Serbia

Ci sono stati i sorteggi dei Mondiali di basket 2019 che si disputeranno in Cina dal 31 agosto prossimo al 15 settembre. L’Italia è stata inserita all’interno del Girone D insieme ad Angola, Filippine e Serbia. Le gare si giocheranno a Foshan. Sicuramente è un sorteggio abbordabile per i nostri azzurri, considerando che guardando l’urna le cose potevano andare davvero molto peggio. Va ricordato poi che alla seconda fase della competizione accederanno le prime due di ogni raggruppamento, pare dunque alla portata della squadra di mister Sacchetti il passaggio del primo turno. L’esordio degli azzurri è fissato per il 31 agosto quando affronteranno le Filippine, si andrà avanti il 2 settembre quando ci troveremo di fronte all’Angola e infine nel girone affronteremo la Serbia il 4 settembre. Sarà poi al momento dell’ultima gara che capiremo come andrà avanti questa avventura per i nostri.

Sorteggi Mondiale Basket 2019: parla Sacchetti

In merito ai Sorteggi del Mondiale di Basket 2019 ha parlato il commissario tecnico dell’Italia Meo Sacchetti. Come riportato da SportMediaset questi ha affermato: “Giocheremo nel nostro modo. Poteva andare di certo molto peggio. Il problema è giocare e vincere questo gironcino però per il momento. Poi sarà il momento di vedere il resto. Certo ci sono altri gironi che sono molto complicati e più del nostro”. Gli azzurri sono dati per favoriti nella vittoria del Girone D dove affronteranno Angola, Filippine e Serbia. Non si devono assolutamente sottovalutare gli avversari perché comunque in una competizione così importante ci sarà sicuramente l’obbligo di tenere alta la concentrazione. Conoscendo però i nostri azzurri c’è forte convinzione di poter giocare il girone da protagonisti assoluti.

Tutti i gironi

Girone A: Cina, Venezuela, Polonia, Costa d’Avorio

Girone B: Argentina, Russia, Corea del Sud, Nigeria

Girone C: Spagna, Portorico, Iran, Tunisia

Girone D: Serbia, Italia, Filippine, Angola

Girone E: Stati Uniti, Turchia, Repubblica Ceca, Giappone

Girone F: Grecia, Brasile, Montenegro, Nuova Zelanda

Girone G: Francia, R. Dominicana, Germania, Giordania

Girone H: Lituania, Australia, Canada, Senegal



