Diretta Milano Venezia/ Streaming video e tv: il big-match Olimpia-Reyer (basket)

Milano Venezia, diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Fabrizio Paglialunga e Mauro Belfiore, è naturalmente il pezzo forte della ventiduesima giornata della Serie A di basket. Si gioca alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 17 marzo 2019, presso il Mediolanum Forum di Assago. Milano Venezia è la sfida tra le prime due squadre in classifica e principali favorite per lo scudetto: l’Olimpia Milano è la capolista a quota 36 punti, la Umana Reyer Venezia insegue con 30 punti e a dire il vero deve pensare più a difendere il secondo posto piuttosto che a dare l’assalto al primo, ma naturalmente molto si capirà oggi pomeriggio. Se vincesse l’Armani Exchange, il primo posto sarebbe di fatto blindato mentre le inseguitrici potrebbero far sentire il fiato sul collo di Venezia, mentre con un colpaccio degli ospiti ecco che si potrebbe riaprire anche il discorso legato al primato e dunque al fattore campo nell’eventuale finale.

La diretta tv di Milano Venezia sarà disponibile in chiaro per tutti sul canale Rai Sport + HD, numero 57 del telecomando, dunque anche in diretta streaming video visitando il sito www.raiplay.it; va però detto che l'appuntamento classico (e in questo caso alternativo) è comunque sul portale Eurosport Player, piattaforma alla quale è necessario abbonarsi con una quota stagionale e che fornisce tutte le gare del campionato di Serie A in streaming, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che Milano Venezia si annuncia come una partita importante sopratutto per la Reyer, reduce dalla vittoria di settimana scorsa contro Sassari e seconda forza della Serie A fino a questo momento. Per ora il cammino di Venezia è stato quanto si poteva prevedere, cioè prima dei “terrestri”, ma naturalmente sarà nel finale di stagione che si capirà quale sarà davvero il bilancio della stagione degli uomini di coach Walter De Raffaele. In casa Olimpia invece, anche se Milano Venezia è una partita di cartello, in questo periodo naturalmente la priorità va all’Eurolega: giovedì sera la fondamentale vittoria contro l’Olympiakos ha fatto fare ai ragazzi di Simone Pianigiani un altro passo avanti verso la qualificazione ai quarti, che adesso per Milano (bilancio di 14-12) appare davvero alla portata. Settimana prossima c’è il doppio turno di Eurolega e per l’Olimpia saranno due sfide fondamentali contro Real Madrid e Panathinaikos, dunque è inevitabile che il campionato passi un po’ in secondo piano pur se oggi la sfida con Venezia sa di Eurolega.



