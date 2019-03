Diretta Trento Trieste/ Streaming video e tv: il derby del Nord-Est (basket)

Trento Trieste, diretta dagli arbitri Luca Weidmann, Guido Federico Di Francesco e Martino Galasso, si gioca alle ore 18.00: l’appuntamento oggi pomeriggio, domenica 17 marzo 2019, sarà alla BLM Group Arena di Trento per il match della ventiduesima giornata della Serie A di basket. Potremmo definirlo come il derby del Nord-Est, di certo Trento Trieste avrà effetti molto importanti sulla classifica di entrambe le squadre, dal momento che Dolomiti Energia ed Alma sono appaiate a quota 22 punti, nel terzetto di squadre (con Cantù) che va dal settimo al nono posto, dunque proprio ai margini della zona che conta. Settimana scorsa Trento ha ottenuto una preziosa vittoria a Brescia mentre Trieste ha sommerso Pesaro vincendo per 105-68, dunque entrambe le compagini sono annunciate in gran forma: tutto questo premesso, ecco perché quella di Trento potrebbe essere una partita da non perdere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Trento Trieste, che non è tra le partite trasmesse per questa giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo alla BLM Group Arena.

RISULTATI E CONTESTO

Trento Trieste, come abbiamo già segnalato, sarà dunque uno scontro diretto molto interessante in zona playoff. I complimenti più grandi vanno fatti alla neopromossa Alma Trieste, che sta disputando un campionato davvero eccellente anche nella massima divisione: salvo tracolli francamente inimmaginabili, la salvezza è in cassaforte con ampio anticipo per la compagine di Eugenio Dalmasson, adesso però Trieste può però sperare anche in qualcosa di più, senza eccessive pressioni. Se dovessero arrivare i playoff sarebbe un traguardo memorabile, altrimenti il giudizio sulla stagione dell’Alma rimarrebbe comunque ampiamente positivo. Trento invece cerca di replicare quanto l’Aquila ha già fatto nelle due precedenti stagioni: partenza lenta e poi un grande crescendo fino a raggiungere le finali scudetto. Qui il cammino è ancora molto lungo, ma rispetto all’esclusione dalla Final Eight della Coppa Italia qualche passo avanti è già stato fatto e Trento si candida ad essere ancora una volta la mina vagante della Serie A.



© RIPRODUZIONE RISERVATA