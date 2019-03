Diretta Pinar Sassari/ Streaming video e tv: trasferta in Turchia (basket Europe Cup)

Pinar Sassari, in diretta dal Mustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu di Izmir (Turchia), si gioca alle ore 18.30 italiane (le 20.30 locali) di oggi, mercoledì 20 marzo 2019, per l’andata dei quarti di finale della FIBA Europe Cup 2018-2019, la quarta competizione europea per importanza. Coppa dunque di non grandissimo prestigio, ma per una società come Sassari che non ha mai vinto nulla a livello internazionale è pur sempre una vetrina di grande interesse. Ricordiamo che Pinar Sassari potrà anche terminare in pareggio: questo perché si tratta della partita d’andata di un confronto ad eliminazione diretta, una sorta di “primo tempo” di una sfida che emetterà i propri verdetti solamente settimana prossima a Sassari. Per la Dinamo ci sarà il piccolo vantaggio di giocare in casa la partita di ritorno, però naturalmente l’obiettivo per i sardi di Gianmarco Pozzecco sarà quello di provare a mettere in discesa il quarto di finale già dalla partita di oggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE PINAR SASSARI

La diretta tv di Pinar Sassari non sarà disponibile su canali televisivi in italiano e per tifosi e appassionati di basket purtroppo non ci sarà nemmeno una diretta streaming video, perché la FIBA Europe Cup è l’unica Coppa non coperta da Eurosport Player. Di conseguenza le informazioni saranno disponibili sui profili social della Dinamo Sassari e sul sito Internet ufficiale http://www.fiba.basketball/europecup.

RISULTATI E CONTESTO

Pinar Sassari dunque sarà una partita molto importante per il Banco di Sardegna, che proprio dalla FIBA Europe Cup potrebbe ottenere le principali soddisfazioni della stagione. La squadra di Gianmarco Pozzecco infatti, pur avendo vinto domenica a Pistoia, non avrà certo vita facile nell’inseguimento ad un posto nei playoff di Serie A: finora dieci vittorie e dodici sconfitte in campionato per Sassari, la rimonta non si annuncia semplice e di conseguenza ecco che la Coppa potrebbe dare un sapore molto più gustoso a una stagione che per la Dinamo altrimenti rischierebbe di scivolare nell’anonimato di chi non rischia nulla in ottica retrocessione, ma è abbastanza lontano anche dall’obiettivo playoff, con quattro punti da recuperare e diverse squadre da superare. Dopo un turno preliminare, due fasi a gironi e gli ottavi, sarebbe davvero un delitto salutare la FIBA Europe Cup proprio quando la competizione sta finalmente entrando nel vivo.



