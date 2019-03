Diretta Real Madrid Milano/ Streaming video e tv: impresa possibile per l’Olimpia?

Real Madrid Milano, in diretta dal Wiznik Center della capitale spagnola, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 20 marzo 2019, per la ventisettesima giornata della stagione regolare dell’Eurolega 2018-2019, il massimo torneo del basket europeo. Siamo ormai vicini al momento dei verdetti e questa settimana che prevede un doppio turno sarà molto importante per le ambizioni dell’Olimpia Milano, al momento settima e dunque qualificata con un bilancio di 14 vittorie e 12 sconfitte. Va detto per onestà che Real Madrid Milano è una delle partite più difficili dell’intera stagione: gli spagnoli infatti viaggiano con un bilancio di 20-6, sono già matematicamente qualificati ma contendono il secondo posto al Cska Mosca e di conseguenza avranno comunque le motivazioni giuste per cercare la vittoria. Per Milano invece un colpaccio sarebbe un bonus preziosissimo e di fatto varrebbe un piede e mezzo nei quarti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA REAL MADRID MILANO

La diretta tv di Real Madrid Milano non sarà trasmessa su canali italiani, ma come sempre gli appassionati di basket potranno rivolgersi alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce agli abbonati tutte le partite di Eurolega in diretta streaming video con l’ausilio di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.euroleague.net troverete inoltre tutte le informazioni utili sulla gara dalla capitale spagnola, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

RISULTATI E CONTESTO

Verso Real Madrid Milano, bisogna inevitabilmente fare il punto della situazione, che vede l’Olimpia in una eccellente posizione di partenza nella “volata” verso i quarti, ma anche con un calendario durissimo, a partire da questa complicata trasferta sul campo del Real Madrid. Settimana scorsa è arrivata una preziosa vittoria contro l’Olympiakos, venerdì ci sarà la partita contro gli altri greci del Panathinaikos che sarà il match da vincere ad ogni costo, ma presumibilmente un solo successo non basterebbe agli uomini di Simone Pianigiani, di conseguenza bisognerà cercare un’altra vittoria tra Real Madrid, Fenerbahce ed Efes. Riuscirci già oggi naturalmente avrebbe un valore immenso anche dal punto di vista psicologico per la Armani Exchange, che in ogni caso finalmente in questa stagione sta riuscendo ad essere protagonista ai massimi livelli anche in Eurolega. Domenica è arrivata una sconfitta in campionato contro Venezia, ma fino al 4 aprile la priorità assoluta è l’Eurolega: servirà un’impresa, ma Milano può farcela.



