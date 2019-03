Video/ Real Madrid Milano (92-89): highlights della partita (Eurolega basket)

Nulla fa dare per l’Ea7 ieri sera nella 27^ giornata dell’Eurolega di basket: come si vede nel video di Real Madrid Milano, l’Olimpia mette in campo un ottimo basket ma la sconfitta arriva comunque e con il risultato di 92-89. Eppure la squadra biancorossa avere riuscito a lungo a illudere i suoi tifosi: il primo quarto va proprio ai lombardi con il risultato di 33-19: già nel secondo però le parti si invertono e gli spagnoli escono con tutto il loro talento. La sirena dell’intervallo blocca quindi un match di grande equilibrio: il Real Madrid però si dimostra molto più maturo e riesce sia pure con un vantaggio risicato a trovare la vittoria finale. Con questo successo il club dei Blancos si assesta quindi al terzo posto nella classifica generale dell’Eurolega, con 6 punti mentre Milano scivola alla settima piazza a quota 13.

LE STATISTICHE

Dando un occhio a qualche numero interessante stilato al termine della partita tra Real Madrid e Milano , vediamo che gli spagnoli hanno tentato 79 canestri e ne hanno completati 35 realizzando quindi una percentuale al tiro di 44,3%. Si aggiungono poi anche 39 rimbalzi di cui 13 in attacco e 18 assist e il migliore tra i padroni di casa è stato senza dubbio Llull con 14 punti personali e 4 assist. Per Milano invece i numeri ci raccontano di 61 canestri di cui 29 riusciti per una percentuale la tiro di 47,5%, a cui aggiungiamo anche 31 rimbalzi di cui 25 in difesa e 10 assist: il migliore sulla panchina di Pianigiani è stato James, con 35 punti personali e 3 assist e 8 rimbalzi totali.





