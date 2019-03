Diretta Milano Panathinaikos/ Streaming video e tv: Olimpia, serve vincere (Eurolega)

Milano Panathinaikos, che sarà diretta dagli arbitri Juan Carlos Garcia, Milivoje Jovcic e Ersan Kartal, si gioca alle ore 20:45 di venerdì 22 marzo presso il Mediolanum Forum: è la ventottesima giornata nella regular season di basket Eurolega 2018-2019, dunque il terzultimo turno. Sfida assolutamente decisiva per la qualificazione ai playoff: attualmente le due squadre si trovano appaiate in classifica con 14 vittorie e 13 sconfitte, ma insieme a loro c’è anche Vitoria impegnata questa sera: al momento, contando anche l’Olympiacos, i posti a disposizione sono tre e dunque il rischio concreto è quello che l’Olimpia rimanga fuori per una mera questione di classifica avulsa. E’ fondamentale il fatto che nella partita di andata la squadra di Simone Pianigiani sia andata a vincere in Grecia, ma il problema maggiore riguarda il fatto che contro il Baskonia la differenza canestri è a favore dei baschi (+2) e dunque una sconfitta questa sera complicherebbe non poco le cose. Tra Panathinaikos e Vitoria si è appena giocato: hanno vinto i greci, che però sono a -7 nella differenza canestri; questa sera gli spagnoli ospitano il Real Madrid (che ha appena battuto l’Olimpia) e dunque bisogna sperare che i campioni in carica fermino il Kirolbet altrimenti la sua posizione diventerebbe decisamente più solida. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Milano Panathinaikos, attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE OLIMPIA MILANO PANATHINAIKOS

La diretta tv di Milano Panathinaikos sarà disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare, perchè verrà trasmessa su Eurosport 2 che è un canale accessibile esclusivamente dal bouquet Sky (al numero 211); per tutti gli altri appassionati sarà come sempre disponibile il servizio di Eurosport Player, al quale bisogna essere abbonati per avere accesso a tutte le partite di Eurolega in diretta streaming video. Sul sito www.euroleague.net troverete inoltre tutte le informazioni utili del caso, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo; ricordiamo anche i corrispettivi account sui social network, ovvero facebook.com/TheEuroLeague e, su Twitter, @Euroleague.

RISULTATI E PRECEDENTI

La diretta di Milano Panathinaikos si preannuncia dunque entusiasmante e delicatissima: all’andata l’avevano risolta i due liberi di Nemanja Nedovic e la tripla sbagliata da James Gist, il successo all’Olympic Sports Center è da tenere stretto per l’Olimpia che martedì ha sfiorato il colpo sul campo del Real Madrid, cedendo purtroppo nel secondo tempo ma giocando una grande partita. Le squadre già qualificate ai playoff sono cinque: oltre ai blancos (che lottano per i primi due posti e dunque non si possono rilassare a Vitoria) ci sono Fenerbahçe, Cska Mosca, Anadolu Efes e Barcellona. Restano tre posti, e virtualmente se li giocano le quattro di cui abbiamo parlato: per il primo anno da quando è stato istituito il girone unico, Milano è in corsa fino all’ultima giornata. Purtroppo l’avversaria di questa sera è tosta: il Panathinaikos arriva al Mediolanum Forum con cinque vittorie consecutive, è 8-5 da quando Rick Pitino si è seduto in panchina e rappresenta una minaccia concreta, avendo decisamente svoltato. La vittoria chiave è stata quella di Mosca contro il Cska, ma anche martedì il Baskonia è stato battuto in volata: per Milano sarebbe stato meglio lasciar scappare i baschi e tenere i greci alle spalle, così la situazione rischia di complicarsi ma Pianigiani sa bene che non bisognerà fare calcoli. L’Olimpia sta bene (sei vittorie nelle ultime otto, e sconfitte esterne contro Cska e Real) e deve solo vincere, sapendo di poterlo fare se riuscirà a giocare con la stessa intensità messa sul parquet del Wizink Center due sere fa. Con i due punti i calcoli dovranno farli le altre squadre: è questa la missione del coach e dei suoi giocatori per Milano Panathinaikos.



