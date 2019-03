Diretta Bergamo Scandicci/ Streaming video e tv: Bertini per i play off (volley)

Bergamo Scandicci, diretta dagli arbitri Ugo Feriozzi e Marco Zingaro, è la partita in programma oggi sabato 23 marzo 2019 al Pala Agnelli: fischio d’inizio fissato per le ore 20,30 nella 25^ giornata del Campionato di volley femminile. La Serie A1 torna quindi in campo e ci presenta la diretta tra Bergamo e Scandicci, match tra i più attesi specie ora quando siamo solo alla 12^ giornata di ritorno della stagione regolare. Dopo questo turno quindi ne verrà un solo altro prima che il campionati termini e si accenda la lotta per i play off scudetto. Ecco quindi che i punti messi in palio oggi risultano pesantissimi: se le fiorentine sono però sicure di far parte del tabellone finale non così le bergamasche per le quali però ancora nulla è impossibile.

la diretta tra Bergamo e Scandicci sul digitale terrestre: la diretta tv è stata infatti stata assicurata dalle ore 20,30 sul canale Raisport +, da tempo punto di riferimento per il volley italiano. Diretta streaming video assicurata tramite il portale raiplay.it anche in questa penultima giornata di Serie A1.

DIRETTA BERGAMO SCANDICCI: COME ARRIVANO I DUE CLUB

Per la diretta tra Bergamo e Scandicci diamo un occhio pure ai cammino che le due squadre hanno affrontato prima di approdare alla penultima giornata del Campionato regolare. Come detto prima le fiorentine sono sicure di far parte del prossimo tabellone dei play off scudetto. La classifica parla chiaro: le toscane di Carlo Parisi sono ora terze in classifica con ben 47 punti: purtroppo ormai disperano di ottenere la vetta visto che la capolista Conegliano registra 57 punti. Altro genere di numeri per Bergamo che pure dalla decima posizione può ancora sperare di raggiungere la top eight. Di fatto però la squadra di Mister Bertini è quasi destinata visto che vanta 28 punti, mentre il primo club nel tabellone degli play off scudetto, ovvero Cuneo, registra ben 33 punti (conservati pur dopo il KO con Conegliano).



