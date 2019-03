Diretta Virtus Bologna Pesaro/ Streaming video e tv: sfida storica (Serie A1)

Virtus Bologna Pesaro si gioca alle ore 20:30 di sabato 23 marzo, ed è l’anticipo nella 23^ giornata di basket Serie A1 2018-2019: una sfida dalla grande tradizione quella del PalaDozza, tra due società che hanno scritto la storia della nostra pallacanestro e che, lontane dai fasti del passato, stanno comunque provando a risalire la corrente. Una sfida nella sfida se vogliamo: da una parte il grande ex Sasha Djordjevic che a Pesaro ha disputato una stagione esaltante ormai quasi 20 anni fa, dall’altra quel Matteo Boniciolli che in Serie A2 ha sfidato le V nere nel derby, visto che sedeva sulla panchina della Fortitudo. Oggi la Segafredo insegue un posto nei playoff che è assolutamente alla portata, mentre la Vuelle spera di salvarsi e mantiene un vantaggio davvero esiguo sulle due squadre sul fondo della classifica, confortata in particolar modo dal fatto che non ce ne sia solo una. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Virtus Bologna Pesaro, che è attesa tra poche ore e della quale andiamo adesso a presentare i temi principali.

La diretta di Virtus Bologna Pesaro si apre idealmente con l’esordio positivo di Sasha Djordjevic a Bologna: ennesima piazza esplorata dal CT della Serbia, che è stato giocatore importante della Fortitudo e dunque ben conosce l’atmosfera del derby. Arrivato a sostituire Stefano Sacripanti, si è preso una vittoria di fondamentale importanza a Torino: Pietro Aradori è stato il miglior marcatore con 17 punti ai quali sono seguiti i 16 di Tony Taylor (con 5 assist) e i 12, conditi da 7 rimbalzi, di Kelvin Martin. Adesso i playoff sono alla portata: la corsa si sta facendo durissima perché le squadre coinvolte sono tante in una classifica che si è del tutto spezzata in due tronconi, ma la Segafredo fa parte del primo ed entra nella 23^ giornata con una sola partita da recuperare rispetto all’ottavo posto. La Vuelle sta ripetendo la stagione scorsa: partenza tutto sommato accettabile, poi il calo strutturale e adesso una situazione complicata perché le sconfitte consecutive sono sei, con ultima vittoria datata 20 gennaio. Come detto il vantaggio sulle ultime due può essere importante, così come il fatto che Pesaro sia 2-0 contro Pistoia; tuttavia Matteo Boniciolli non è riuscito a confermare quel successo ed è caduto anche domenica scorsa, incassando una sconfitta interna contro Cantù dopo aver subito un tremendo -37 da Trieste. Ora vedremo se in Virtus Bologna Pesaro gli adriatici sapranno riprendere la loro marcia verso l’ennesima salvezza, o dovranno nuovamente arrendersi ad una squadra che, almeno sulla carta, rimane superiore in questa stagione.



