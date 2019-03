Diretta Brindisi Varese/ Streaming video e tv: incrocio da playoff (basket A1)

Brindisi Varese, che è in programma alle ore 18:30 di domenica 24 marzo, vale per la 23^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019: sfida diretta per i playoff quella del PalaPentassuglia, un incrocio tra ex – da una parte Frank Vitucci e Adrian Banks, dall’altra Antonio Iannuzzi – che si affrontano per la griglia della post season partendo dalla stessa situazione di classifica. Gli ultimi risultati hanno appaiato le due squadre: la Happy Casa è stata sconfitta a Brescia, tenendo botta e raggiungendo l’overtime ma poi crollando inesorabilmente con un pazzesco 3-20 nel supplementare; la Openjobmetis ha vendicato la sconfitta di Coppa Italia rifilando 19 punti a Cremona, e così in questo momento entrambe si trovano al quinto posto. Appena più su c’è la possibilità di prendersi la terza posizione, ma il margine per difendere i playoff non è certo ampio; dunque sarà importante vincere, e nella diretta di Brindisi Varese ci aspettiamo una bella partita che confermi lo stato di salute e la competitività delle contendenti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non essendo una delle sfide nel palinsesto della giornata, la diretta tv di Brindisi Varese non sarà a disposizione; per tutti gli abbonati al servizio tuttavia sarà a disposizione la piattaforma Eurosport Player, che fornisce l’intera gamma delle sfide di Serie A1 in diretta streaming video con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che sul portale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questa partita, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche di squadra e dei singoli giocatori che scenderanno sul parquet.

RISULTATI E PRECEDENTI

La diretta di Brindisi Varese si presenta come detto molto interessante: entrambe le squadre in questa stagione sono riuscite a fare un passo in più e si sono presentate competitive per un posto nei playoff. Per la Openjobmetis sarebbe la conferma di quanto fatto lo scorso anno, ma questa volta è arrivata anche la qualificazione alla Final Eight; la sconfitta contro Cremona è stata netta e, come detto, la squadra di Attilio Caja si è rifatta immediatamente in campionato, dominando alla Enerxenia Arena e riuscendo subito a riprendersi dalla clamorosa rimonta subita da +23 ad Avellino, una partita che avrebbe potuto lasciare delle scorie sul resto della stagione. Adesso i lombardi puntano ad alzare il ritmo in trasferta, dove negli ultimi anni hanno sempre sofferto; Brindisi invece punta a confermare il fattore campo e riprendere la marcia. La Happy Casa può giustamente essere considerata la grande rivelazione del campionato: la finale giocata in Coppa Italia – ma anche la vittoria di Serie A1 contro Milano – è il giusto premio per una squadra che ha saputo costruire con raziocinio un roster che ha sopperito anche a qualche infortunio, e che ora si presenta come una delle migliori squadre del torneo. Come detto però sarà importante non perdere il ritmo, perchè il confine tra la qualificazione ai playoff e l’uscita dalle prime otto in questo momento è ancora parecchio sottile.



