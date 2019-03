Diretta Cantù Trieste/ Streaming video e tv: i brianzoli in forma! (basket A1)

Cantù Trieste, valida per la 24^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019, si gioca al PalaBancoDesio con palla a due alle ore 17:30 di domenica 24 marzo: una partita fondamentale per entrambe le squadre che vanno a caccia di un posto nei playoff. In questo momento la classifica sorride ai brianzoli, che con i loro 24 punti sono settimi al pari di Trento; incredibile la rimonta dell’Acqua San Bernardo, sempre vessata da una situazione societaria non ancora chiarissima ma capace di andare a vincere a Pesaro domenica scorsa, continuando la sua corsa verso una post season che sarebbe un grande risultato. L’Alma, rivelazione del girone di andata, qualche punto per strada lo ha lasciato ma sta comunque disputando un campionato sopra le righe: la salvezza è praticamente acquisita e ora si punta al bersaglio grosso, in questo senso il ko di Trento è stato doloroso perchè si tratta di una sfida diretta ma nulla è ancora perduto, vista la classifica decisamente corta. Adesso staremo a vedere quello che potrà succedere nella diretta di Cantù Trieste: la palla a due è davvero vicina, e dunque possiamo andare a presentare i temi principali di questa partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non essendo una delle sfide nel palinsesto della giornata, la diretta tv di Cantù Trieste non sarà a disposizione; per tutti gli abbonati al servizio tuttavia sarà a disposizione la piattaforma Eurosport Player, che fornisce l’intera gamma delle sfide di Serie A1 in diretta streaming video con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che sul portale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questa partita, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche di squadra e dei singoli giocatori che scenderanno sul parquet.

RISULTATI E PRECEDENTI

Per presentare la diretta di Cantù Trieste dobbiamo dire che l’Acqua San Bernardo sta facendo benissimo nel girone di ritorno: nessuno ha avuto il passo dei brianzoli nel girone di ritorno, e così quella che sarebbe potuta essere una lunga rincorsa alla salvezza si è trasformata improvvisamente in una caccia ai playoff che, quando mancano otto giornate al termine della regular season, vede la squadra di Nicola Brienza capace di prendersi la settima posizione. Merito anche di due giocatori: Frank Gaines è il terzo miglior realizzatore del campionato alle spalle del duo di Pesaro, mentre Davon Jefferson è primo per valutazione, secondo per percentuale da 2 punti e terzo per falli subiti. Con questi elementi Cantù può sognare davvero in grande, ma oggi dovrà fare i conti con una Trieste che ha già dimostrato di saper battere chiunque; il record esterno dell’Alma è esattamente opposto a quello casalingo, aver vinto 4 partite lontano dal PalaRubini è comunque indice di un campionato approcciato senza timori reverenziali e costruito passo dopo posso. Eugenio Dalmasson spera di fare i playoff per cancellare la delusione di una Coppa Italia persa praticamente all’ultimo respiro, ma dopo tutto una salvezza archiviata con tante giornate di anticipo sarebbe già un ottimo traguardo per una società che mancava in Serie A1 da tanto tempo e che si è ripresentata nel migliore dei modi. Ci attende dunque una partita molto interessante, tra qualche ora vedremo quale sarà l’esito al PalaBancoDesio…



