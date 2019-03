Video/ Sassari Pinar (83-83): highlights della partita (quarti Europe Cup)

Il video di Sassari Pinar ci racconta di una partita più sofferta del previsto per la Dinamo, che porta comunque a casa la qualificazione alle semifinali della FIBA Europe Cup. Il Banco di Sardegna Sassari partiva con l’enorme vantaggio di una vittoria in trasferta con 19 punti di scarto, ma forse questo margine ha fatto più male che bene agli uomini di Gianmarco Pozzecvco, che hanno approcciato malissimo la partita di ieri sera. Male il primo quarto (12-23), ancora peggio il secondo (16-29), tanto che all’intervallo lungo il Pinar era in vantaggio 28-52 e aveva ribaltato la situazione, facendo tremare il PalaSerradimigni. La ripresa però cambia tutto: nel terzo quarto (parziale di 22-17 Sassari) la Dinamo ricuce, nel finale riesce addirittura a pareggiare la partita sul punteggio finale di 83-83, complice naturalmente un Pinar ormai demoralizzato. Curioso l’esito di un pareggio in una partita di basket, ma naturalmente conta il punteggio complessivo di 170-151 in favore di Sassari.

VIDEO SASSARI PINAR: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Sassari Pinar, questo è stato il commento a caldo di coach Gianmarco Pozzecco in sala stampa: “Faccio i complimenti al Pinar che ha giocato due quarti stratosferici, noi siamo partiti un po’ soft, senza energia e con poca unità di intenti. Domani (oggi, ndR) a bocce ferme rifletteremo perché non siamo entrati in campo concentrati. Per la società è un risultato storico e noi tutti dobbiamo essere orgogliosi per il lavoro fatto”. Queste invece le parole del play di Sassari, Marco Spissu: “E’ stata una partita un po’ strana, avevamo forse la testa ancora in Turchia, nel secondo quarto abbiamo cambiato atteggiamento e penso si sia notato che volevamo vincere a tutti i costi, alla fine abbiamo pareggiato ma l’importante è aver passato il turno”.





