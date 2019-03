Video/ Milano Fenerbahce (90-104): highlights della partita (Basket Eurolega)

Tonfo casalingo dell’Ea7 ieri sera nella 29^ giornata dell’Eurolega di basket: la sfida tra l’Olimpia e i turchi del Fenerbahce si è quindi chiusa con il successo ospite per il risultato di 90-104. Come emerge nel video di Milano Fenerbahce difficilmente la squadra di Pianigiani è riuscita a andare in vantaggio: già il primo quarto aveva visto i turchi in vantaggio sul 22-17 e la situazione non era cambiata pure all’intervallo. E’ solo nel terzo parziale che Milano alza la testa e chiude con il risultato di 26-21, ma già nel tabellone campeggiava il 73-68 per il Fenerbahce. L’Olimpia, che pure aveva cercato di contenere i danni fino all’ultimo, crolla sul finale e con il parziale di 31-22 lascia la vittoria ai turchi. Il colpaccio contro la capolista quindi non riesce e con solo una giornata a anche da giocare prima dei play off di Eurolega Milano deve fare molta attenzione: ora l’Olimpia è ferma solo alla ottava posizione, l’ultima valida per entrare nel prossimo tabellone play off e pure con 15 punti.

LE STATISTICHE

Prima di esaminare le azioni salienti del match tramite il video di Milano Fenerbahce qua sotto, diamo pure un occhio anche a qualche statistica segnata alla sirena finale di questo match di basket per l’Eurolega. L’Olimpia ha infatti allora messo a tabella 48 canestri tentati e 26 riusciti per una percentuale al tiro di 54,2%: ci aggiungiamo 25 rimbalzi totali di cui 18 in difesa e 11 assist. Per il Fenerbahce ecco invece sono stati 62 i canestri tentati e 34 riusciti per una percentuale al tiro di 54,8%: vediamo inoltre anche 27 rimbalzi di cui 10 in attacco e 16 assist. Segnaliamo inoltre che il migliore nello spogliatoio dell’Olimpia Milano è stato Nunnally, con 26 punti e 5 rimbalzi: tra i turchi spicca il nome di Muhammed, con 25 punti, 5 assist e 4 rimbalzi.





