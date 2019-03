Milano Torino, diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Guido Giovannetti e Mauro Belfiore, si gioca questa sera alle ore 19.05 presso il Mediolanum Forum di Assago. Domenica 3 marzo torna infatti finalmente protagonista la Serie A di basket, ferma per due domeniche consecutive prima per la Final Eight di Coppa Italia e poi per le qualificazioni mondiali che hanno segnato il ritorno dell’Italia nel torneo iridato dopo due edizioni mancate. Adesso dunque si torna a pensare al campionato, giunto alla ventesima giornata: Milano Torino ci metterà di fronte due squadre che stanno avendo cammini piuttosto diversi, come visto anche nelle ultime settimane. Torino è ferma dal 10 febbraio, non essendosi qualificata per le Final Eight; l’Olimpia Milano invece ha partecipato alla Coppa Italia – pur se l’eliminazione immediata ha causato un esito amaro per l’Armani Exchange – e nel frattempo ha pure disputato un paio di partite in Eurolega, queste invece vinte entrambe. Fondamentale il successo di giovedì sera sul campo del Khimki, che ora dà la spinta giusta per rituffarsi anche in campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Milano Torino, che è una delle partite trasmesse su Eurosport 2 per questa giornata di campionato, naturalmente a patto di essere abbonati; resta naturalmente valido anche l’appuntamento classico per tutti gli appassionati sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A1 in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al Mediolanum Forum di Assago.

RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già delineato le stagioni molto differenti di Milano e Torino, che hanno obiettivi e orizzonti ben diversi. Per l’Olimpia in campionato sedici vittorie e appena tre sconfitte in 19 partite di campionato, di cui tra l’altro una arrivata a tavolino per il famigerato caso Nunnally a Pistoia, il primato non dovrebbe essere in discussione e Simone Pianigiani in questo periodo può concentrarsi soprattutto sulla “volata” in Eurolega, con la vittoria sul campo del Khimki che certamente ha aumentato le possibilità dell’Olimpia di qualificarsi per i quarti di finale, anche se il calendario nelle prossime settimane sarà terribile. Il campionato inevitabilmente avrà una priorità minore, ma l’Olimpia sarà comunque favorita in sfide come quella casalinga contro la Fiat Torino, che sta vivendo un campionato molto problematico, testimoniato da una classifica che ci parla per i piemontesi di appena 12 punti, frutto dei sei vittorie e tredici sconfitte finora. L’unico orizzonte è la salvezza, fare punti al Forum sarà molto difficile anche se l’Auxilium sicuramente sarà più riposata rispetto a Milano. Forse anche troppo, perché pure tre settimane di sosta presentano diverse incognite…



