Diretta Sassari Cremona/ Streaming video e tv: il derby di Meo Sacchetti (basket)

Sassari Cremona, diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Alessandro Vicino e Dario Morelli, sarà una partita di basket valida per la ventesima giornata di Serie A, in programma al PalaSerradimigni della città sarda alle ore 12.00 di oggi, domenica 3 marzo 2019, dal momento che la sfida tra il Banco di Sardegna Sassari e la Vanoli Basket Cremona sarà il cosiddetto lunch match del turno con cui la Serie A torna protagonista dopo ben due domeniche consecutive di assenza. Sassari Cremona sarà naturalmente la sfida di Meo Sacchetti, che da queste parti ha conquistato uno storico Triplete italiano (campionato, Coppa e Supercoppa) che ha scritto la storia dello sport di Sassari. La citazione è ancora più doverosa perché in queste settimane Sacchetti è stato il mattatore assoluto della nostra pallacanestro: due settimane fa ha portato Cremona alla conquista della sua prima storica Coppa Italia, poi nei panni di c.t. della Nazionale di basket ha conquistato la qualificazione ai Mondiali, da cui gli azzurri mancavano dal 2006. Per concludere in bellezza queste settimane memorabili, ecco dunque la trasferta a Sassari, che per Sacchetti non potrà mai essere come le altre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Sassari Cremona, che non è tra le partite trasmesse per questa giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A1 in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaSerradimigni.

RISULTATI E CONTESTO

Sassari Cremona dunque sarà la partita di Meo Sacchetti, ma la posta in palio è importante e di conseguenza ci sarà poco spazio per l’amarcord. La Vanoli Cremona è eccellente terza in classifica con 24 punti, frutto di dodici vittorie a fronte di sette sconfitte: un posto ai playoff è molto vicino per i lombardi, che però puntano naturalmente alla migliore posizione possibile nella griglia anche perché potrebbero essere una mina vagante pericolosa per tutti, come Cremona ha già recentemente dimostrato con il successo storico in Coppa Italia. Sassari invece fa parte del gruppo di squadre con 18 punti in classifica, frutto di nove vittorie e dieci sconfitte: qui siamo a metà classifica e di conseguenza il grande obiettivo per il Banco di Sardegna sarà la conquista di un posto nei playoff. Vincere contro una squadra sulla cresta dell’onda come la Vanoli Cremona sarebbe naturalmente per la Dinamo il modo migliore per rituffarsi in Serie A dopo la lunga sosta del massimo campionato italiano.



