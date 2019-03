Trento Avellino, diretta dall’arbitro Carmelo Paternicò, Denny Borgioni e Gianluca Calbucci, si gioca oggi, domenica 3 marzo 2019, per la ventesima giornata del campionato di Serie A di basket, che torna protagonista dopo una lunga sosta dovuta prima alla Final Eight di Coppa Italia e poi alle partite di qualificazione mondiale disputate dai nostri azzurri e che hanno sancito il ritorno della Nazionale di basket ai Mondiali dopo 13 anni di assenza. L’appuntamento per Trento Avellino è fissato alle ore 18.30 di questa sera preso la BLM Group Arena, sede delle partite casalinghe della Dolomiti Energia Trentino che oggi ospiterà appunto la Sidigas Avellino. La situazione in classifica delle due formazioni ci dice che Trento ha in un folto gruppo a metà classifica: nove vittorie e dieci sconfitte hanno portato finora 18 punti e l’obiettivo dell’Aquila sarà naturalmente la qualificazione per i playoff. La Sidigas Avellino è più in alto, vanta infatti 24 punti con dodici vittorie e sette sconfitte e dunque l’obiettivo degli irpini sarà ottenere la posizione migliore possibile nella griglia dei playoff per essere protagonisti il più a lungo possibile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Trento Avellino, che non è tra le partite trasmesse per questa giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A1 in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo alla BLM Group Arena.

RISULTATI E CONTESTO

Trento Avellino metterà dunque di fronte due delle migliori protagoniste del nostro basket negli ultimi anni. Subito prima della sosta la Dolomiti Energia aveva colto una preziosissima vittoria a Venezia, che potrebbe essere il segnale di una rimonta alla quale Trento negli ultimi anni ci ha sempre abituato. Poi ci si è fermati per tre settimane e di conseguenza è difficile sbilanciarsi su quanto potrà succedere oggi, di certo Trento è chiamata anche stavolta ad alzare il proprio rendimento se vorrà qualificarsi per i playoff e magari esserne protagonista il più a lungo possibile. Avellino invece aveva vinto contro Brescia, dunque anche la Sidigas era arrivata bene alla sosta, anche se la Coppa Italia poi non ha dato le soddisfazioni sperate dagli irpini, che adesso si ributtano in campionato cercando appunto la posizione migliore possibile nella griglia playoff. Fare il colpo a Trento sarebbe naturalmente molto utile in tal senso…



