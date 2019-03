Diretta Varese Reggio Emilia/ Streaming video e tv: Openjobmetis favorita (basket)

Varese Reggio Emilia, diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Lorenzo Baldini e Marco Vita, si gioca oggi pomeriggio alle ore 17.00 presso la Enerxenia Arena di Varese. Domenica 3 marzo torna infatti finalmente protagonista la Serie A di basket che era stata ferma per due domeniche consecutive, prima per la Final Eight di Coppa Italia e poi per le qualificazioni mondiali che hanno segnato il ritorno dell’Italia nel torneo iridato dopo 13 anni di assenza (due edizioni mancate). Adesso dunque si torna a pensare al campionato, giunto alla ventesima giornata: Varese Reggio Emilia ci metterà di fronte due squadre che stanno avendo cammini piuttosto diversi e di conseguenza hanno pure obiettivi differenti in classifica. La Openjobmetis Varese, che prima della sosta aveva vinto a Trieste, vanta infatti undici vittorie e otto sconfitte e dunque con 22 punti è saldamente in zona playoff. Dall’altra parte abbiamo invece una Grissin Bon Reggio Emilia reduce da una sconfitta casalinga contro Cantù e a rischio retrocessione con appena 10 punti, frutto di appena cinque vittorie a fronte di ben quattordici sconfitte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Varese Reggio Emilia, che è una delle partite trasmesse su Eurosport 2 per questa giornata di campionato, naturalmente a patto di essere abbonati; resta naturalmente valido anche l’appuntamento classico per tutti gli appassionati sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A1 in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo alla Enerxenia Arena.

RISULTATI E CONTESTO

Varese Reggio Emilia metterà di fronte due formazioni che stanno vivendo stagioni profondamente diverse. La Openjobmetis di Attilio Caja ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista ai piani alti della classifica, non ad altezza Milano naturalmente ma tra coloro che possono togliersi belle soddisfazioni. Varese è in linea con l’obiettivo della zona playoff, sta facendo strada anche in Europa e certamente oggi partirà favorita, anche se la Coppa Italia è finita già ai quarti con la sconfitta nel derby lombardo contro Cremona che poi avrebbe conquistato il successo finale. Reggio Emilia comunque ci metterebbe subito la firma per vivere una situazione di questo genere: per la Grissin Bon infatti le grandi soddisfazioni raggiunte in anni pur recenti sembrano ormai un ricordo molto lontano, l’unico obiettivo degli emiliani è infatti la salvezza. La società a inizio febbraio ha sostituito Devis Cagnardi con Stefano Pillastrini e per il nuovo allenatore questo lungo stop sicuramente sarà servito per lavorare a fondo con la squadra: vedremo una Reggio Emilia diversa da adesso al termine della stagione?



