Diretta Brescia Pistoia/ Streaming video e tv: la Leonessa vuole i playoff (Serie A1)

Brescia Pistoia sarà diretta dalla terna arbitrale composta da Saverio Lanzarini, Gianluca Sardella e Marco Vita: alle ore 18:30 di domenica 31 marzo le due squadre scendono sul parquet del PalaLeonessa per la 24^ giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019. Siamo sempre più vicini alla conclusione della regular season, e la Germani è impegnata nella rincorsa ai playoff: fondamentale la vittoria in volata di Torino, nella quale la squadra di Andrea Diana ha mostrato un grande Jordan Hamilton e la volontà di giocarsela fino in fondo. Situazione pessima per la OriOra: i toscani hanno perso una partita fondamentale contro Reggio Emilia, hanno anche perso la differenza canestri nei confronti della Grissin Bon e dunque adesso hanno virtualmente due gare di svantaggio. Resta la consolazione di vedere tre squadre davanti a sè: le possibilità di salvarsi da questo punto di vista aumentano ma, a partire dalla diretta di Brescia Pistoia che inizierà tra poche ore, non sarà più ammesso alcun errore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Pistoia non sarà disponibile, non essendo questa una delle partite trasmesse nel turno di campionato; come sempre l’appuntamento per tutti gli appassionati è con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisognerà essere abbonati per seguire tutte le gare della Serie A1 in diretta streaming video, avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete inoltre tutte le informazioni utili su questa sfida, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

RISULTATI E PRECEDENTI

Nella diretta di Brescia Pistoia tutta la concentrazione, o quasi, va sull’ultima in classifica: il modo in cui la OriOra ha perso domenica al PalaCarrara dà l’esatta misura del suo campionato. Una squadra che ha talento e possibilità, che a tratti ha anche disputato ottime partite ma che raramente è riuscita a chiuderle; contro Reggio Emilia la situazione era stata rimediata nel secondo e terzo periodo, ma nel quarto conclusivo ci si aspettava lo strappo davanti al proprio pubblico e invece sono arrivati appena 13 punti segnati, con un pessimo 1/8 dall’area e 7 palle perse in 10 minuti, che hanno cambiato la storia della serata. Non è bastato che Tony Mitchell segnasse 10 punti: nessun altro giocatore di Pistoia è riuscito a segnare dal campo (0/5) e inevitabilmente è arrivata una sconfitta assolutamente sanguinosa. Il riscatto può passare dal PalaLeonessa, ma Brescia sta iniziando a vedere la luce dopo un brutto avvio di campionato: archiviata la salvezza, la Germani adesso punta con decisione la seconda partecipazione consecutiva ai playoff e dalla sua parte ha l’esperienza e l’entusiasmo di chi sa di avere poco da perdere, perchè almeno sulla carta sono altre le squadre che vedrebbero come un fallimento il mancato accesso alle serie per lo scudetto. Vedremo allora quello che succederà in questa partita: delicata per entrambe, ma per la OriOra soprattutto perchè adesso arriva davvero il momento del dentro o fuori.



