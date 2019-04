Diretta Alba Berlino Valencia/ Streaming video e tv: gara-2 (finale Eurocup)

Alba Berlino Valencia, in diretta dalla Mercedes Benz Arena della capitale tedesca, si gioca alle ore 20.00 di stasera, venerdì 12 aprile 2019, come gara-2 della finale di Eurocup 2018-2019. Potrebbe dunque essere assegnata già stasera la seconda Coppa per importanza del basket europeo: ricordiamo infatti che il format della Eurocup prevede che la finale si disputi al meglio delle tre partite. Martedì sera è stata disputata gara-1 a Valencia, con vittoria per 89-75 dei padroni di casa spagnoli; stasera ci sarà gara-2 a Berlino e in caso di nuova vittoria di Valencia calerebbe già il sipario, mentre si tornerà in Spagna lunedì prossimo solo nel caso in cui si rendesse necessaria la disputa di gara-3. Alba Berlino Valencia dunque sarà una partita da vincere a tutti i costi per i padroni di casa tedeschi per rimanere in corsa, mentre per Valencia sarà un primo match point per chiudere i conti, succedere nell’albo d’oro ai turchi del Darussafaka e conquistare un posto nella prossima Eurolega, che spetta da regolamento a chi vince la Eurocup.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Alba Berlino Valencia non sarà disponibile in Italia, tuttavia ricordiamo che la finale di Eurocup sarà coperta dalla diretta streaming video a pagamento disponibile su Eurosport Player. Altro prezioso punto di riferimento per informazioni sulla partita sarà naturalmente il sito Internet ufficiale della competizione, all’indirizzo www.eurocupbasketball.com.

RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Alba Berlino Valencia metterà di fronte dunque le due squadre partendo da una posizione di forza per gli spagnoli, vittoriosi tre giorni fa in casa propria in gara-1 con il punteggio piuttosto netto di 89-75. Valencia martedì sera era partita forte fin dai primi minuti, tuttavia l’Alba Berlino era poi riuscita a reagire, tanto che si era andati all’intervallo lungo con il punteggio ancora in bilico, 41-38 in favore di Valencia dopo i primi due quarti. Tutto cambia però al rientro in campo, perché nel terzo quarto i padroni di casa riescono a firmare un parziale di 30-15 che di fatto consegna la vittoria a Valencia con 10 minuti d’anticipo, perché nell’ultimo quarto agli spagnoli è bastato gestire la situazione. Uomo copertina di gara-1 è stato Will Thomas di Valencia: per lui 22 punti con 10/15 dal campo, ma anche 6 rimbalzi e 25 di valutazione. In doppia cifra per i padroni di casa anche Sam Van Rossom (15 punti e 7 assist), Matt Thomas e Fernando San Emeterio, maggiormente distribuiti invece i punti dell’Alba Berlino, guidata dall’ex Caserta Peyton Siva, che si merita comunque una citazione grazie a 17 punti con un ottimo 5/6 dall’arco più 7 assist.



© RIPRODUZIONE RISERVATA