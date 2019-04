Diretta Piacenza Treviso/ Streaming video e tv: De’ Longhi lanciatissima (basket A2)

Piacenza Treviso, partita in programma alle ore 20:30 di sabato 13 aprile presso il PalaBanca, si gioca per la 29^ giornata nel girone Est del campionato di basket Serie A2 2018-2019: mancano solo due turni al termine della regular season e la De’ Longhi è lanciatissima verso il secondo posto, che visto il raffronto con il girone Ovest le permetterebbe di avere la migliore posizione nella griglia dei playoff. Perchè sia così, la squadra veneta dovrà vincere lo stesso numero di partite di Montegranaro ed è dunque padrona del suo destino: potrebbe “festeggiare” già domani qualora la Poderosa cadesse a Imola, per ora la squadra di Massimiliano Menetti sta volando avendo cambiato passo e se la vede con un’Assigeco che, reduce dalla sconfitta di Ferrara, ha comunque già archiviato la salvezza diretta e adesso vuole provare a prendersi uno spazio nei playoff. Non sarà semplice: la concorrenza è spietata, la strada da recuperare c’è e la De’ Longhi – che domenica scorsa è andata a vincere a Ravenna, confermando il suo strepitoso momento – non può concedere lasciapassare. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Piacenza Treviso, di cui intanto possiamo andare a presentare i temi principali anticipando la palla a due, attesa tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Piacenza Treviso, salvo variazioni di palinsesto, dovrebbe essere disponibile su Sportitalia, dunque in chiaro per tutti gli appassionati al canale 60 del televisore e con la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video su www.sportitalia.com; ricordiamo anche che, come al solito, potrete fare affidamento sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com per le informazioni utili come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori in campo. Le relative pagine presenti sui social network sono invece agli indirizzi facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E PRECEDENTI

Nella diretta di Piacenza Treviso, la De’ Longhi va a caccia dell’ottava vittoria consecutiva: il cambio di passo è sostanzialmente coinciso con la firma di David Logan, un clamoroso lusso per questa categoria. L’ultima sconfitta dei veneti è quella di Verona, datata 10 febbraio; da allora Treviso non ha più sbagliato un colpo, ha battuto squadre come Montegranaro e appunto Ravenna e nel mentre ha anche messo in bacheca la Coppa Italia LNP, superando la Fortitudo in finale. Con Logan, che viaggia a 13,0 punti, 3,3 rimbalzi e 4,0 assist senza nemmeno aver innestato le marce alte, la De’ Longhi è diventata automaticamente la grande favorita per la promozione attraverso i playoff: qualcuno la considera già in Serie A1 ma la verità è che la strada sarà lunghissima e le esperienze del passato devono far mantenere la cautela. A oggi i veneti giocherebbero il primo turno contro Agrigento, ma intanto Menetti e i suoi ragazzi possono mangiarsi le mani per alcune sanguinose sconfitte (su tutte quelle di Cento e quella interna proprio contro l’Assigeco) che, se evitate come da pronostico, avrebbero portato la squadra a giocarsela fino alla fine per il primo posto nel girone Est.



