Diretta Sassari Avellino/ Streaming video e tv: sfida per i playoff (basket A1)

Sassari Avellino, diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Beniamino Manuel Attard e Marco Vita, si gioca alle ore 12.00 di oggi, domenica 14 aprile 2019, e sarà dunque il lunch match della ventiseiesima giornata della Serie A di basket, in programma presso il PalaSerradimigni della città sarda. Banco di Sardegna e Sidigas sono due delle squadre che fanno parte del folto gruppone di formazioni a caccia di un posto nei playoff: ecco dunque che Sassari Avellino sarà una partita molto significativa, perché vincere significherebbe anche togliere punti a una rivale diretta. Sassari Avellino mette dunque di fronte i sardi che hanno 26 punti dopo la sonante vittoria di domenica scorsa sul campo dell’Olimpia Milano e gli irpini che invece hanno perso al supplementare contro Trieste nel posticipo di martedì sera, rimanendo fermi a quota 28 punti. Sassari dunque si è rilanciata e adesso mette nel mirino proprio Avellino, anche se sbilanciarsi in calcoli e previsioni in zona playoff può essere pericoloso: meglio pensare solamente a dare il massimo sul campo in ogni partita.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Sassari Avellino, che non è tra le partite trasmesse per questa giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaSerradimigni.

Delicata sfida playoff, Sassari Avellino si presenta come una partita interessante per più di un motivo. Per la Dinamo Sassari questa è stata a lungo una stagione molto complicata, adesso però il Banco di Sardegna arriva da quattro vittorie consecutive e di conseguenza gli uomini di Gianmarco Pozzecco sono tra le favorite per prendersi un posto nei playoff, a maggior ragione dopo la larga vittoria a Milano di domenica scorsa. D’accordo, l’Olimpia non è in un grande momento, tuttavia imporsi 79-93 al Forum fa sempre notizia e soprattutto conferma che invece Sassari in questo periodo è davvero in grande forma. Ecco perché i due punti di vantaggio di Avellino in classifica non sono una garanzia: la Sidigas di coach Nenad Vucinic non riesce mai a compiere il definitivo salto di qualità e con la sconfitta casalinga di martedì contro Trieste vede adesso a rischio anche la qualificazione per i playoff, che francamente per Avellino dovrebbe essere l’obiettivo minimo stagionale. La trasferta a Sassari sarà molto ostica, ma se andasse bene potrebbe essere finalmente la svolta.



