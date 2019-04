Diretta Trieste Reggio Emilia/ Streaming video e tv: Alma verso i playoff (basket A1)

Trieste Reggio Emilia, che viene diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Denny Borgioni e Gianluca Capotorto, si gioca alle ore 19:00 di domenica 14 aprile presso il PalaRubini: siamo nella 26^ giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019 per una sfida che vale due obiettivi diversi per le rispettive squadre. Reduce dalla splendida vittoria contro Avellino, l’Alma è entrata nel lotto delle formazioni che in questo momento giocherebbero i playoff: addirittura in virtù della classifica avulsa i giuliani occupano momentaneamente il quinto posto e dunque possono sognare in grande, avendo incroci favorevoli dalla loro parte. Diverso il discorso che riguarda la Grissin Bon, che deve fare i conti con una situazione brutta: sconfitta in casa da Trento, si trova ancora in penultima posizione insieme a Pesaro e Torino, si è fatta agganciare dalla stessa Fiat e ha perso metà del margine che aveva su Pistoia. Servirà un finale di regular season ad alto ritmo per evitare la retrocessione, naturalmente i playoff non sono mai stati una possibilità concreta e sono sfumati aritmeticamente. Andiamo dunque a presentare i temi principali nella diretta di Trieste Reggio Emilia, attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Reggio Emilia non sarà disponibile, non essendo questa una delle partite che vengono trasmesse per la giornata di campionato; tuttavia ci sarà come sempre il classico appuntamento con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisognerà abbonarsi per avere accesso alle immagini in diretta streaming video sfruttando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo inoltre che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet.

RISULTATI E PRECEDENTI

Trieste Reggio Emilia potrebbe essere la terza vittoria consecutiva per l’Alma, e non sarebbe affatto scontato: dopo le vicende che hanno colpito il patron della società si era detto di una realtà che centrando i playoff avrebbe potuto soffrire economicamente. Ci si aspettava allora un calo nelle prestazioni avendo ormai raggiunto la salvezza, e invece i giuliani hanno risposto sul campo: vittoria netta contro una lanciatissima Cremona e poi rimonta con successo in overtime al PalaDelMauro, senza mai mollare e andando a sparigliare le carte. Per arrivare alla post season bisognerà lottare presumibilmente fino all’ultima giornata, ma Trieste ha già dimostrato il suo valore sul parquet e ha un roster pronto ad ogni evenienza. Se anche non arriverà allo striscione del traguardo, questo gruppo sarà comunque ricordato come una rivelazione del campionato; Reggio Emilia invece ha nella salvezza il suo personale scudetto, nel senso che ha iniziato l’annata sapendo che le cose non sarebbero state semplici. La partenza di Ricky Ledo, che era il miglior marcatore del campionato, non ha aiutato e per tutto il campionato la Grissin Bon ha lottato nelle ultime posizioni alla ricerca del sole. In questo preciso momento sarebbe salva, ma Pistoia ha dimostrato di potersela giocare nell’ultimo turno; anche alla Reggiana servirebbe una vittoria esterna di livello per prendersi un po’ di margine sulla concorrenza e mandare un segnale forte, vedremo se questo successo arriverà oggi al PalaRubini.



