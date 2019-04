Diretta Virtus Roma Scafati/ Streaming video e tv: la capolista rischia (basket A2)

Virtus Roma Scafati si gioca alle ore 19:15 di domenica 14 aprile: è di fatto il posticipo nella 29^ giornata del campionato di basket Serie A2 2018-2019. Siamo nel girone Ovest, dove la Virtus sta rischiando di gettare alle ortiche quanto costruito in tutta la stagione: perdendo a Treviglio – in maniera netta – la squadra capitolina si è fatta raggiungere da una Capo d’Orlando che ha invece svoltato positivamente, e che a due giornate dal termine minaccia davvero di andare a prendersi la promozione diretta. La Virtus resta al primo posto solo in virtù della differenza canestri nella doppia sfida diretta (+5), oggi spera nel colpo di una Latina che deve blindare il suo posto nei playoff e soprattutto deve vincere senza se e senza ma. La Givova arriva a Roma con una situazione di graduatoria non semplicissima: salva da tempo, ha ancora la possibilità di giocarsi la post season dovendo recuperare due lunghezze a una tra Biella, Latina e Agrigento ma dovendo anche fare i conti con Trapani. Anche i campani dunque non hanno altro risultato se non i due punti: vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Virtus Roma Scafati, di cui ora possiamo presentare i temi principali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Roma Scafati non sarà disponibile, non essendo questa una delle partite che sono trasmesse per la giornata di campionato; non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ma potrete comunque avere accesso alle informazioni utili su questa sfida del Palazzo dello Sport visitando il sito www.legapallacanestro.com, dove troverete il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo. Gli account relativi sui social network sono invece agli indirizzi facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E PRECEDENTI

Virtus Roma Scafati rappresenterà la fine del sogno per Piero Bucchi? Il destino è tutto nelle mani della sua squadra, che per di più può “ringraziare” l’esclusione di Siena dal campionato grazie alla quale ha avuto ulteriore margine. Tuttavia Roma è in forte calo: nelle ultime uscite ha perso contro Capo d’Orlando, Trapani, Rieti e appunto Treviglio, fanno quattro sconfitte nelle ultime sei e un trend che ha portato all’aggancio della Benfapp. Non solo: delle tre inseguitrici (Rieti, Bergamo e la stessa Remer) due hanno la sfida diretta a favore, dunque in caso di arrivo di più squadre a pari punti la Virtus non sarebbe la realtà promossa in Serie A1. Sarebbe davvero una beffa atroce: i giallorossi hanno comandato per tutta la stagione e in certi frangenti anche dominato, purtroppo però il crollo verticale c’è stato e così la squadra non è riuscita a far valere, come in precedenza, un roster decisamente superiore agli altri e costruito per salire di categoria. Anche solo dover giocare i playoff sarebbe considerato come una sorta di fallimento; a quel punto, eventualmente, Roma dovrà dimostrare di sapersi leccare le ferite e di essere davvero la più forte, anche se verosimilmente dovrebbe giocarsela con una Treviso che in questo momento ha una marcia (forse due) in più.



