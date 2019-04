Diretta Valencia Alba Berlino/ Streaming video tv: si decide in gara 3 (Eurocup)

Valencia Alba Berlino, diretta dagli arbitri Rocha, Mantyla e Nedovic, è la tanto attesa gara 3 della finale di Eurocup di basket, prevista oggi lunedi 15 aprile alle ore 20,30 al Pabellon Fuente de San Luis. Si deciderà quindi solo in gara 3 chi solleverà la coppa di questa competizione continentale: gli spagnoli hanno infatti fatto loro gara 1 ma i tedeschi sono stati bravi a riaprire la sfida solo pochi giorni fa, vincendo con il risultato di 95-92 solo in overtime tra le mura di casa. La sfida quindi come possiamo immaginare è caldissima: non dimentichiamo inoltre che nei numeri della competizione, già il Valencia detiene il record di vittorie (tre, nelle stagioni 2003, 2010 e 2014) e non vede l’ora di entrare ancor di più nella storia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Valencia Alba Berlino non sarà disponibile in Italia, tuttavia ricordiamo che la finale di Eurocup sarà coperta dalla diretta streaming video a pagamento disponibile su Eurosport Player. Altro prezioso punto di riferimento per informazioni sulla partita sarà naturalmente il sito Internet ufficiale della competizione, all’indirizzo www.eurocupbasketball.com.

DIRETTA VALENCIA ALBA BERLINO: CHE E’ SUCCESSO IN GARA 2

Come abbiamo detto prima per la diretta Valencia Alba Berlino di questa sera la posta in palio è tanta, ma davvero non riusciamo a individuare un favorito netto per il successo finale di questa gara 3. Se infatti per gli spagnoli pesa sia lo storico che il fattore campo ( e lo abbiamo visto in gara 1), va pure aggiunto che i tedeschi di coach Peno hanno dimostrato di saper dare parecchio filo da torcere agli avversari. Gara 2 in questo senso è stata illuminante e pure davvero entusiasmante: nei primi due parziali è stato il Valencia a condurre il gioco ma mai i ragazzi di coach Ponsarnau hanno segnato un vantaggio consistente. Al terzo quarto poi è stato l’Alba Berlino a prendere il comando, ma pure qui con un risultato risicato e l’ultimo parziale ha visto poi la completa parità per 83-83. E’ stato quindi solo in overtime che si è consumato il successo dei tedeschi, sia pure con un vantaggio di appena 3 punti. Ci attenderà quindi un match davvero equilibrato questa sera!



