Diretta Avellino Torino/ Streaming video e tv: Fiat quasi salva (basket Serie A1)

Avellino Torino si gioca alle ore 20:00 di sabato 20 aprile, presso il PalaDelMauro: essendo la settimana di Pasqua, anche il campionato di basket Serie A1 2018-2019 anticipa le sue partite e siamo arrivati alla 27^ giornata, un momento importante e delicato perché siamo vicini alla conclusione della regular season. La Scandone è in un momento pessimo: la sconfitta subita a Sassari ha messo a rischia la qualificazione ai playoff di una squadra che sembrava poter andare a caccia anche del secondo posto, e che ora si deve invece guardare dalla concorrenza dovendo fare uno sforzo extra per non perdere di vista un obiettivo considerato scontato all’inizio dell’anno. La Fiat invece potrebbe aver fatto il passo decisivo verso la salvezza: dopo il successo interno contro Varese è andata a prendersi la sfida diretta al PalaCarrara, il che significa che adesso ha virtualmente tre partite di vantaggio su Pistoia quando ne mancano quattro per chiudere la stagione. Una vittoria certificherebbe il raggiungimento del traguardo; vedremo se arriverà oggi nella diretta di Avellino Torino, la cui palla a due si alza tra poco.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Torino non sarà disponibile, non essendo questa una delle partite del turno scelte per essere trasmesse; tuttavia l’appuntamento classico con il campionato di Serie A1 è con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti i suoi abbonati l’intera gamma delle sfide in diretta streaming video. Basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; in alternativa il sito www.legabasket.it mette a disposizione le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

La diretta di Avellino Torino si apre dunque con la Scandone in debito di ossigeno: la squadra di Nenad Vucinic ha perso le ultime quattro partite dando la sensazione di avere qualche problema fisico. Due di questi tre ko sono arrivati in volata: incredibile quello interno contro Trieste in una gara che se,mbrava in controllo, a Pesaro si è gettata al vento un’occasione mentre domenica scorsa, al PalaSerradimigni, gli irpini erano partiti bene ma poi non hanno retto la maggiore condizione della Fiat. Adesso bisogna ritrovarsi, perché la corsa ai playoff è serratissima: nelle ultime quattro giornate Avellino dovrà fare i conti con Sassari e Varese ma anche Cantù che potrebbe rimontare (gioca in casa il derby contro la Openjobmetis), dunque improvvisamente un traguardo alla portata si è fatto complicato. Come detto invece Torino può aver chiuso i conti con la salvezza: è difficile che Pistoia le vinca tutte visto il suo passo, ma alle spalle della Fiat ci sono anche Reggio Emilia e Pesaro e dunque i piemontesi dovrebbero essere superati da tre avversarie. Già il margine sulla OriOra è confortante; la squadra di Paolo Galbiati va dunque al PalaDelMauro in fiducia e senza l’urgenza di vincere a tutti i costi, ma sapendo anche che un successo questa sera significherebbe non doverci più pensare nelle ultime tre giornate del campionato. Niente male per una realtà che era in crisi fino a poche settimane fa…



