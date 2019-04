Diretta Cantù Varese/ Streaming video e tv: grande derby a Desio (basket Serie A1)

Cantù Varese, storico derby e partita dalla grande rivalità, si gioca alle ore 19:05 di sabato 20 aprile presso il PalaBancoDesio: nella 27^ giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019 le due squadre si affrontano in una sfida che, al netto del contesto storico, vale tantissimo per la situazione attuale. Dopo la sconfitta di Trieste l’Acqua San Bernardo è rimasta al decimo posto in classifica, ad una sola partita dalla Openjobmetis: andare a prendere i playoff è ancora possibile per i brianzoli e lo sarà maggiormente se questa sera dovesse arrivare una vittoria, che darebbe anche tanto morale. Situazione delicata per la squadra di Attilio Caja: di fatto Varese è rimasta nelle prime otto del campionato per tutta la stagione, ma con le ultime due sconfitte (soprattutto quella di Torino, ma anche in casa contro Milano) è arrivato il sorpasso delle rivali e, se la regular season finisse oggi, per la logica della classifica avulsa i biancorossi sarebbero incredibilmente fuori dai playoff. Ecco perché anche la Openjobmetis non può sbagliare, la volata sarà lunga e coinvolgerà tante squadre e bisognerà farsi trovare in una buona posizione; mentre aspettiamo la diretta di Cantù Varese andiamo dunque a valutare alcuni degli aspetti che riguardano le due squadre che si affronteranno al PalaBancoDesio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cantù Varese è su Eurosport 2, e dunque sarà visibile dai clienti della televisione satellitare che dovranno selezionare il canale 211 del loro decoder; tuttavia l’appuntamento classico con il campionato di Serie A1 è con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti i suoi abbonati l’intera gamma delle sfide in diretta streaming video. Basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; in alternativa il sito www.legabasket.it mette a disposizione le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

E’ delicatissima questa Cantù Varese: l’Acqua San Bernardo deve fare i conti con una situazione poco brillante dal punto di vista societario, con la proprietà che vorrebbe vendere e tanti cambi di allenatore nelle ultime stagioni. Dopo l’addio di Andrea Trinchieri, e stiamo parlando di qualche anno fa, è come se Cantù non si fosse più rialzata, ma con grande orgoglio sta dimostrando che sul campo se la può giocare: è quasi miracoloso che con premesse del genere la squadra sia ancora in corsa per un posto nei playoff, mancarli ancora non sarebbe esattamente il contesto ideale ma il campionato rimane di livello. Varese ha partecipato alla Coppa Italia dopo sei anni, per due terzi di campionato è rimasta al sesto posto in classifica sognando addirittura seconda o terza posizione, in generale ha disputato un a stagione con tante certezze ma alcuni ko sono risultati davvero sanguinosi. Al netto delle ultime due sconfitte, fanno male soprattutto le partite contro Avellino e Brindisi, praticamente vinte e invece perse; con 4 punti in più Caja e i suoi ragazzi sarebbero certi della post season, adesso invece con questo derby che si avvicina rischiano davvero di rimanerci fuori e sarebbe sicuramente una delusione, per le aspettative e per come si erano messe le cose.



© RIPRODUZIONE RISERVATA