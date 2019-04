Diretta Pesaro Sassari/ Streaming video Rai: Dinamo verso i playoff (basket Serie A1)

Pesaro Sassari, in programma alla Vitrifrigo Arena sabato 20 aprile, con palla a due alle ore 20:45, è la partita che chiude il programma della 27^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019: la sconfitta in volata maturata a Trento ha impedito alla Vuelle di chiudere il discorso salvezza, ma di fatto gli adriatici sono davvero vicini all’ennesimo capolavoro centrato sul campo anche se, naturalmente, non dovranno permettersi di abbassare la guardia perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Il Banco di Sardegna sta volando, del tutto intenzionato a prendersi quei playoff che erano sfuggiti nella scorsa stagione: con Gianmarco Pozzecco gli isolani hanno cambiato passo e, dopo aver rimontato e battuto Avellino, si sono presi quell’ottavo posto che oggi significherebbe incrociare Milano nei quarti della griglia, l’ennesima grande sfida contro l’Olimpia ma soprattutto aver archiviato l’obiettivo. Sarà dunque una sfida importante per entrambe, anche se la classifica è diametralmente opposta o quasi; non ci resta dunque che presentare i temi principali nella diretta di Pesaro Sassari, la cui palla a due è attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Sassari sarà disponibile in chiaro per tutti, essendo trasmessa da Rai Sport (canale 57 del televisore) e Rai Sport + (numero 58); inoltre l’appuntamento classico con il campionato di Serie A1 è con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti i suoi abbonati l’intera gamma delle sfide in diretta streaming video. Basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; in alternativa il sito www.legabasket.it mette a disposizione le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI E PRECEDENTI

Pesaro Sassari potrebbe davvero essere la partita che consegnerà alla Vuelle l’ennesima salvezza: ancora una volta, nonostante budget ridotti all’osso e un roster lontano da quelli di alcune avversarie, i marchigiani stanno conducendo la nave in porto. L’avvento di Matteo Boniciolli in panchina non ha portato a grandi stravolgimenti in termini di risultati, ma in questo momento grazie alla doppia sfida diretta Pesaro ha due partite di vantaggio su Pistoia: se anche la distanza dovesse rimanere questa dopo la 27^ giornata, alla Vuelle basterebbe di fatto vincere solo una delle tre partite rimaste, contando che difficilmente la OriOra farà percorso netto. Ecco allora che un successo oggi sarebbe l’ideale per la Vuelle, ma la Sassari che arriva alla Vitrifrigo Arena è una delle squadre più in forma di tutto il campionato: sono arrivate cinque vittorie consecutive con cui Pozzecco e i suoi ragazzi hanno superato e salutato la concorrenza e si sono inseriti in zona playoff. Un anno fa, per la prima volta dall’arrivo in Serie A1, la post season era stata fallita ma oggi la Dinamo ha dimostrato come si potesse essere trattato di un semplice passo falso all’interno di un progetto comunque competitivo; vincere nelle Marche rappresenterebbe probabilmente quel tassello mancante in vista delle ultime giornate, e dunque Sassari ci proverà sul serio senza lasciare nulla sul parquet avversario.



