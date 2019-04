Diretta Trento Pistoia/ Streaming video e tv: OriOra sul baratro (basket Serie A1)

Trento Pistoia si gioca alle ore 17:00 di sabato 20 aprile, ed è la partita che inaugura la 27^giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019: la BLM Group Arena ospita una sfida che per l’Aquila, reduce dall’importante vittoria contro Pesaro, significa la possibilità di fare un passo in più verso la qualificazione ai playoff mentre per la OriOra è una delle ultime possibilità per evitare una retrocessione che sembra annunciata. Il fanalino di coda della classifica ha perso in casa contro Torino, una gara fondamentale che, se vinta, avrebbe creato un gruppo di quattro squadre a quota 14 punti con tantissime possibilità aperte; così invece la squadra toscana è rimasta in fondo da sola e adesso deve anche guardarsi dall’eventualità di perdere altro terreno. Mancano solo quattro partite al termine della regular season ed evitare la discesa in Serie A2 è sempre più complicato; vedremo però quello che succederà nella diretta di Trento Pistoia, la cui palla a due è attesa ormai tra poche ore.

Trento Pistoia può essere l’occasione giusta, da parte della Dolomiti Energia, di archiviare il discorso playoff: ancora una volta la squadra di Maurizio Buscaglia ha saputo rimontare da una situazione poco semplice, con un avvio di campionato a rilento esattamente come era successo un anno fa, anche se non in quei termini negativi. Quel che conta è che, dopo aver mancato la Final Eight di Coppa Italia, l’Aquila sia riuscita a rilanciarsi con un ottimo girone di ritorno, confermando le sue potenzialità “da diesel”; oggi occupa la sesta posizione in classifica con gli stessi punti di Trieste, e può anche permettersi di farsi sorpassare da due delle tre avversarie a quota 28. Pistoia invece si trova ad un passo dal baratro: per ora il ritorno di Paolo Moretti non ha pagato dividendi e la OriOra ha perso un’altra sfida diretta, quella contro una Torino che nel momento più importante ha saputo fare il salto di qualità. Il problema dei toscani è nelle sfide dirette: la squadra è sotto sia nei confronti di Pesaro che di Reggio Emilia, il che significa che le partite da recuperare a queste due avversarie sono due. Insomma: per salvarsi Pistoia dovrebbe vincere almeno due partite in più di quelle che eventualmente Vuelle e Grissin Bon metteranno in saccoccia, e non sarà per niente semplice archiviare questo obiettivo.



