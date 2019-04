Diretta Virtus Bologna Nanterre/ Streaming video Rai: V nere da -8 (Champions League)

Virtus Bologna Nanterre si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 3 aprile: è il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018-2019 di basket. Situazione non semplice per la Segafredo, che al PalaDozza deve ribaltare la sconfitta di una settimana fa: i punti di scarto sono 8 a favore di Nanterre, il che significa che per volare in semifinale la Virtus avrà bisogno di vincere con almeno 9 lunghezze di margine. Un +8 per la squadra di Sasha Djordjevic manderà la sfida al supplementare; qualificandosi, Bologna diventerebbe la terza italiana in una semifinale di una coppa europea seguendo quanto già fatto da Sassari e Varese, che hanno centrato l’obiettivo in Europe Cup. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Virtus Bologna Nanterre, dove certamente le V nere hanno la possibilità di ribaltare l’esito dell’andata e prendersi il pass per il prossimo turno; bisognerà curare ogni minimo dettaglio e dosare le energie, ma la situazione di partenza non è certamente disperata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come già per la partita di andata, la diretta tv di Virtus Bologna Nanterre sarà trasmessa dalla televisione di stato, e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti: i canali sono Rai Sport (numero 57) e Rai Sport + (numero 58), con la possibilità di assistere alla partita anche su apparecchi mobili (PC, tablet e smartphone) in diretta streaming video, grazie a www.raiplay.it. Sul sito www.championsleague.basketball troverete inoltre tutte le informazioni utili su questa sfida, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI E PRECEDENTI

La diretta di Virtus Bologna Nanterre si prospetta interessante, e aperta a ogni tipo di risultato: lo dice il modo in cui è andata la partita di una settimana fa. Vinta dai francesi, ma con le V nere che sono state attaccate nel punteggio per 40 minuti: soltanto alla fine la squadra emiliana ha lasciato qualcosa sul parquet, ma c’è stato un momento in cui è anche andata in vantaggio dando la sensazione di poter scappare. A lavorare bene sono stati in particolare gli esterni: Mario Chalmers ha chiuso con 10 punti e appena 4 tiri dal campo, Kevin Punter ne ha aggiunti 15 (ma tirando 5/13) mentre Pietro Aradori ha portato la consueta energia con 3 rimbalzi e altrettanti assist, anche se si è limitato a soli 6 punti. I lunghi sono usciti alla distanza: prestazione tutto sommato positiva per Yanick Moreira (4 punti con 2/3 e 5 rimbalzi), Dejan Kravic ha faticato molto di più e ha chiuso la sua partita con appena 2 carambole, un tiro e nessun punto. Servirà un’altra intensità nel pitturato per contrastare una Nanterre che non a caso ha vinto la sfida a rimbalzo, guidata dai 12 catturati da un Julian Gamble risultato il migliore per valutazione insieme a Demetrius Treadwell (11 punti e 9 rimbalzi), che però ha costruito le sue statistiche soprattutto nel primo tempo, prima di avere un calo e venire anche parcheggiato a lungo in panchina. Dunque ci si gioca la semifinale di Champions League, con una situazione in totale equilibrio o quasi.



