Video/ Efes Milano (101-95): highlights: Olimpia fuori dai play off (Eurolega basket)

Si chiude qui l’avventura dell’Ea7 nella stagione 2018-2019 dell’Eurolega di basket: i lombardi escono sconfitti con il risultato di 95-101 dal match contro i turchi nell’ultima giornata della stagione regolare del torneo continentale e dicono addio alle possibilità di accedere ai play off. Come si vede bene nel video di Efes Milano, la squadra di Coach Piangiani dilapida un successo che pareva davvero alla portata di mano: se nel primo quarto sono i turchi a fare la voce grossa vincendo per 24-20, presto l’Olimpia arriva al riscatto mettendo a tabella il 33-18 prima dell’intervallo. Tutto però si decide negli ultimi venti minuti di gioco: Efes infatti torna avanti mettendo a tabella il 32-16 come risultato parziale e poi consolidano il risultato sul tabellone, negli ultimi 10 minuti, trovando la vittoria anche nel quarto parziale per 27-26. E’ quindi tanto il rammarico di Milano che pure quest’anno pareva ben lanciato verso la fase finale della competizione. La classifica finale infatti vede l’Olimpia ferma al nono gradino con 16 punti e a un passo dall’ottavo piazzamento, l’ultimo per il prossimo tabellone della competizione.

LE STATISTICHE

Dando ora un occhio alle statistiche del match di basket prima di controllare le azioni salienti della sfida con il video di Efes Milano, vediamo bene che i lombardi si sono davvero lasciati sfuggire una grande vittoria. I numeri ci ricordano per la squadra di Pianigiani di 75 canestri tentati e 37 realizzati, per una media di 49,3% al tiro, a cui aggiungiamo 33 rimbalzi di cui 14 in attacco e 18 assist, con 7 palle perse e una stoppata. Per la formazione turca, ieri padrona di casa ecco invece 63 canestri tentati e 37 riusciti, per una percentuale realizzativaq al tiro di 58.7%. Ci aggiungiamo sempre per l’Efes anche 28 rimbalzi di cui 19 in difesa oltre che 22 assist e 10 palle perse. Per le statistiche personali ricordiamo che il migliore dell’Efes Anadolu è stato Micic con 18 punti personali e 8 assist e 2 rimbalzi, mentre per Milano spicca James, con 17 punti, 3 assist e altrettanti rimbalzi.





