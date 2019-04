Diretta Cantù Brescia/ Streaming video Rai: bel derby lombardo a Desio (basket A)

Cantù Brescia, diretta dagli arbitri Michele Rossi, Luca Weidmann e Matteo Boninsegna, sarà la partita collocata alle ore 20.45 di stasera, domenica 7 aprile 2019, come posticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A di basket. Il derby lombardo avrà luogo al PalaBancoDesio della città brianzola. La partita si annuncia dunque di grande interesse e non solamente perché si tratta di un derby: Cantù Brescia mette infatti di fronte due formazioni che in classifica sono appaiate a quota 24 punti e dunque sono entrambe all’inseguimento di un posto nella zona playoff. Ad oggi sarebbero fuori, ma l’ottavo posto dista appena due lunghezze dunque chi vince rafforzerebbe in modo significativo la propria candidatura. Brescia ci arriva sull’onda di tre vittorie consecutive, l’ultima domenica scorsa contro Pistoia, Cantù invece ha perso un derby comunque giocato molto bene a Milano, partita che di certo non ha ridimensionato la Acqua San Bernardo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cantù Brescia sarà disponibile in chiaro per tutti sul canale Rai Sport + HD, numero 57 del telecomando, dunque anche in diretta streaming video visitando il sito www.raiplay.it; va però detto che l’appuntamento classico (e in questo caso alternativo) è comunque sul portale Eurosport Player, piattaforma alla quale è necessario abbonarsi con una quota stagionale e che fornisce tutte le gare del campionato di Serie A in streaming, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.legabasket.it potrete inoltre avere accesso a tutte le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaBancoDesio. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo accennato, Cantù Brescia sarà un derby molto importante per capire quale delle due formazioni lombarde avrà le maggiori possibilità di inseguire un posto nei playoff. Cantù potrà farlo con la serenità di chi ha già compiuto l’impresa più grande, cioè avere conquistato con enorme anticipo una meritata salvezza nonostante i problemi societari che ad inizio campionato sembravano condizionare fortemente il rendimento anche in campo di Cantù, che invece poi ha saputo svoltare con una bellissima striscia di vittorie consecutive. A proposito di successi in serie, Brescia arriva da tre esultanze consecutive che hanno rilanciato la squadra di coach Andrea Diana: la Leonessa non sarà forte come nello scorso campionato, ma è tornata in lizza per la post-season e non avrà certamente intenzione di fermarsi sul più bello…



© RIPRODUZIONE RISERVATA