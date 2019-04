Diretta Cremona Pesaro/ Streaming video e tv: Vanoli grande favorita (basket A)

Cremona Pesaro, diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Martino Galasso e Christian Borgo, si gioca al PalaRadi della città lombarda, dove l’appuntamento è fissato alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, domenica 7 aprile 2019, per una partita che sarà valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A di basket. Cremona Pesaro, classifica alla mano, dovrebbe essere una partita sulla carta dal destino già segnata: 30 punti per la Vanoli, terza e vincitrice della Coppa Italia, che sta vivendo una stagione memorabile, di certo non scalfita dalla pesante sconfitta che Cremona ha incassato domenica a Trieste, una parentesi da chiudere al più presto. Domenica scorsa invece Pesaro ha vinto contro Avellino, ma i marchigiani hanno appena 14 punti in classifica, di conseguenza quel successo è stato una boccata d’ossigeno nel cammino verso una salvezza che comunque è ancora tutta da conquistare, anche perché oggi il compito della Victoria Libertas si annuncia assai impegnativo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cremona Pesaro, che non è tra le partite trasmesse per questa giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaRadi.

RISULTATI E CONTESTO

Cremona Pesaro, lo abbiamo già accennato, mette di fronte due squadre molto diverse. Terzo posto e storica vittoria della Coppa Italia, sarebbe difficile chiedere di più alla Vanoli Cremona allenata da Meo Sacchetti, che però adesso deve completare l’opera difendendo questa posizione che naturalmente sarebbe preziosissima in ottica playoff: la batosta di Trieste può essere anche salutare in questo senso, un richiamo alla realtà dopo la vittoria sull’Olimpia Milano che aveva forse addirittura fatto sognare ancora più in grande Cremona, squadra che comunque nei playoff sarà una mina vagante pericolosa per chiunque. Pesaro invece ha come unica ambizione la salvezza, dunque le quattro lunghezze di vantaggio sull’ultimo posto sono comunque un dato positivo per i marchigiani, che domenica hanno dimostrato di essere vivi dopo sette sconfitte consecutive battendo in rimonta una rivale certamente più quotata come Avellino, dunque anche Cremona è avvertita: non avrà vita facile.



