Diretta Milano Sassari/ Streaming video e tv: ostacolo sardo per l’Olimpia (basket A)

Milano Sassari, diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Fabrizio Paglialunga e Andrea Bongiorni, è in programma alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 7 aprile 2019, quando al Mediolanum Forum di Assago avrà luogo la palla a due della partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A di basket. Milano Sassari chiamerà all’azione due squadre come Olimpia e Dinamo che nelle ultime stagioni sono state protagoniste assolute del nostro basket. Tuttavia, se l’Olimpia Milano continua ad essere per tutti la squadra di riferimento e con la vittoria nel derby contro Cantù ha rafforzato il primo posto salendo a quota 38 punti, ecco che la situazione attuale di Sassari è più complicata. Tre vittorie di fila, l’ultima contro la Virtus Bologna, ancora non bastano per entrare in zona playoff: a quota 24 punti, se il campionato finisse oggi Sassari sarebbe esclusa, ecco perché i sardi devono cercare di fare l’impresa al Forum di Assago oggi pomeriggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Milano Sassari, che è una delle partite trasmesse su Eurosport 2 per questa giornata di campionato, chiaramente a patto di essere abbonati; resta naturalmente valido anche l’appuntamento classico per tutti gli appassionati sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al Mediolanum Forum.

RISULTATI E CONTESTO

Milano Sassari ci ricorda tante sfide in cui la Dinamo ha saputo dare molto fastidio all’Olimpia, tuttavia in questo campionato 14 punti di differenza in classifica (19 vittorie per Milano, 12 per Sassari) ci dimostrano in modo evidente la differenza di valori fra le due compagini. Milano deve ancora blindare il primo posto in stagione regolare, di conseguenza l’Olimpia non può permettersi di distrarsi anche se gli uomini di Simone Pianigiani giovedì sera hanno giocato una partita fondamentale in Eurolega e adesso focalizzarsi sul campionato potrebbe essere non così semplice. Sassari proverà ad approfittare delle fatiche sia fisiche sia mentali dell’Olimpia per mettere a segno un colpaccio che varrebbe più della quarta vittoria consecutiva: i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco stanno bene e se riuscissero a vincere a Milano naturalmente si candiderebbero ad essere la mina vagante del finale di campionato.



