Diretta Ravenna Treviso/ Streaming video e tv: De’ Longhi in Romagna (basket A2)

Ravenna Treviso, in diretta dal Pala De Andrè della città romagnola, è una partita che si giocherà questa sera, domenica 7 aprile 2019, alle ore 20.00 per la ventottesima giornata del campionato di Serie A2 di basket. Incontro che sarà da seguire con grande attenzione questo Ravenna Treviso, perché la posta in palio si annuncia importante sia per i padroni di casa romagnoli sia per gli ospiti veneti. La OraSì Ravenna infatti, con i suoi 24 punti in classifica, occupa il nono posto a pari merito con i cugini di Imola: se il campionato finisse oggi, una si qualificherebbe ai playoff e l’altra no, si tratta dunque di una posizione molto delicata e nelle ultime tre giornate (oggi compresa) la lotta per accedere ai playoff sarà senza dubbio un grande motivo d’interesse. La De’ Longhi Treviso invece, pur vittoriosa domenica scorsa contro Roseto, ha visto svanire ogni speranza di lottare per il primo posto: a quota 42 punti condivide la piazza d’onore con Montegranaro, l’obiettivo è quello di conquistare il secondo finale che darebbe la “pole position” nella griglia dei playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ravenna Treviso non godrà di una diretta tv, ma si può usufruire della diretta streaming video abbonandosi a LNP Tv Pass, servizio tramite il quale le partite del campionato di Serie A2 – che non viene trasmesso su reti televisive nazionali – sono visibili live on demand, naturalmente dietro il pagamento di un abbonamento che può essere annuale oppure mensile. Per tutti gli appassionati sarà inoltre possibile seguire le informazioni utili sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com, che ha anche i corrispettivi account ufficiali sui social network. In particolare consigliamo le pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E CONTESTO

Ravenna Treviso dunque sarà una sfida molto importante per entrambe le formazioni, però la bilancia pende in modo chiaro dalla parte dei veneti, che non a caso hanno ben 18 punti in più in classifica rispetto ai romagnoli, che dovranno dunque puntare sul fattore campo e sull’agonismo per ribaltare uno svantaggio tecnico piuttosto evidente. Treviso dal canto suo non è riuscita a tenere aperta fino in fondo la lotta con la Fortitudo Bologna per il primo posto del girone Est e dunque per la promozione diretta, ma di certo sarà una delle squadre più attese nei playoff. Per di più la De’ Longhi Treviso vanta anche una eccellente condizione di forma, con una bella striscia di vittorie consecutive – le ultime sul parquet di Forlì e poi contro Roseto – che ci dicono in modo chiaro che Treviso ha tutte le carte in regola per conquistare il secondo posto ed essere poi tra le principali favorite per la promozione tramite i playoff.



