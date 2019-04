Diretta Valencia Alba Berlino/ Streaming video e tv: gara-1 finale Eurocup

Valencia Alba Berlino, diretta dagli arbitri Sreten Radovic, Edin Mogulkoc e Robert Vyklicky, si disputa alle ore 20.30 di questa sera, martedì 9 aprile 2019, presso il Pabellon Fuente de San Luis della città spagnola. Si tratta di gara-1 della finale della Eurocup 2018-2019, la seconda competizione del basket europeo. Il format della Eurocup prevede che la finale si disputi al meglio delle tre partite: stasera dunque eccoci all’appuntamento con gara-1 a Valencia, venerdì sera ci sarà gara-2 a Berlino mentre poi si tornerà a Valencia lunedì prossimo solo nel caso in cui si rendesse necessaria la disputa di gara-3. Valencia Alba Berlino stabilirà dunque la squadra vincitrice di questa edizione della Eurocup, che succederà nell’albo d’oro ai turchi del Darussafaka e conquisterà un posto nella prossima Eurolega, che spetta da regolamento a chi vince la Eurocup.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Valencia Alba Berlino non sarà disponibile in Italia, tuttavia ricordiamo che la finale di Eurocup sarà coperta dalla diretta streaming video a pagamento disponibile su Eurosport Player. Altro prezioso punto di riferimento per informazioni sulla partita sarà naturalmente il sito Internet ufficiale della competizione, all’indirizzo www.eurocupbasketball.com.

RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Valencia Alba Berlino ci riserverà dunque una partita di grande interesse, come è normale che sia quando c’è in palio una Coppa europea. Può essere adesso interessante scoprire come Valencia e Alba Berlino sono arrivate fino all’ultimo atto della Eurocup 2018-2019. Gli spagnoli hanno vinto il girone C della prima fase che comprendeva anche i francesi dell’Asvel, i servi del Partizan, i russi dello Zenit San Pietroburgo, i turchi della Turk Telekom Ankara e Trento, mentre i tedeschi avevano chiuso al secondo posto il girone B con Lokomotiv Kuban (Russia), Cedevita (Croazia), Limoges (Francia), Tofas (Turchia) e Prokom Gdynia (Polonia). Nella Top 16 ecco per Valencia di nuovo il primo posto in un gruppo con i connazionali dell’Unicaja Malaga, i serbi della Stella Rossa e il Limoges, mentre pure l’Alba Berlino vinceva il suo girone con Lietuvos Rytas (Lituania), Monaco e Partizan. La fase ad eliminazione diretta è cominciata con i quarti, dove Valencia ha superato il Lietuvos Rytas in due sole partite, mentre all’Alba Berlino ne sono servite tre per avere la meglio su Malaga; infine le semifinali, superate in due sole partite sia da Valencia contro i russi dell’Unics Kazan sia da Berlino contro il MoraBanc Andorra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA