BASKET, PLAYOFF SERIE A2/ Tabellone e calendario delle gare

Serie A2 Old Wild West: il programma dei play-off è ormai completo. Il calendario delle sfide è stato stilato ed è dunque possibile avere un’idea più chiara delle sfide che caratterizzeranno gli ottavi di finale del campionato cadetto di basket che avranno inizio con gara-1 nel weekend tra sabato 27 e domenica 28 aprile. La serie per ogni partita sarà al meglio dei 5 incontri e in vigore sarà l’alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa. Ma andiamo allora a vedere quali sono gli accoppiamenti che caratterizzeranno questi play-off: la 2^ del girone Est De’Longhi Treviso affronterà la 9^ del gruppo Ovest, la 2B Control Trapani. La vincente giocherà con chi uscirà vincitrice tra la 5^ del girone Ovest, la Zeus Energy Group Rieti, e la 6^ di quello Est, Unieuro Forlì. La 4^ del girone Est, la Tezenis Verona si scontrerà con la 7^ di quello Ovest, Novipiù Casale Monferrato: nei quarti ecco la vincente fra la 3^ del raggruppamento Ovest, Remer Blu Basket Treviglio e l’ottava di Est, Cimorosi Roseto. La seconda del girone Ovest, ovvero la Benfapp Capo d’Orlando gareggerà contro la 9^ del gruppo Est, OraSì Ravenna con la possibilità di trovare o la G.S.A. Udine (5^ Est) o la Edilnol Pallacanestro Biella (6^ Ovest). La vincente tra Bergamo (4^ Ovest) e Pompea Mantova (7^ Est) affronterà infine la vincente tra la XL Extralight Montegranaro (3^ Est) e la Benacquista Assicurazioni Latina (8^ Ovest).

BASKET, PLAYOFF SERIE A2

Come detto gara 1 avrà luogo nel prossimo weekend, quello tra sabato 27 aprile e domenica 28 aprile. Ma quale sarà il successivo svolgimento del torneo che eleggerà la seconda squadra ad essere promossa in Lega A dopo la Fortitudo Bologna? Intanto c’è da dire che La De’Longhi Treviso, squadra miglior 2^ classificata al termine della regular season in base ai criteri applicati, ha identificato il 28 aprile come data di inizio dei propri playoff. Ciò significa che la parte alta del tabellone disputerà gli ottavi di finale nella seconda data di ogni gara. Diamo dunque uno sguardo più approfondito al calendario: Gara 2 si giocherà lunedì 29 aprile e martedì 30 aprile; Gara 3 si disputerà tra giovedì 2 maggio e venerdì 3 maggio; Gara 4 (eventuale) tra sabato 4 maggio e domenica 5 maggio; Gara 5 (sempre eventuale) tra martedì 7 maggio e mercoledì 8 maggio. Da ricordare che Gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputano in casa delle squadre con il fattore campo a favore.

