Diretta Avellino Brindisi/ Streaming video e tv: Scandone per i playoff (basket A1)

Avellino Brindisi sarà diretta dagli arbitri Maurizio Biggi, Matteo Boninsegna e Guido Giovannetti: alle ore 20:45 di domenica 5 maggio si gioca la partita valida per la 29^ giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019. Diciamo subito che negli ultimi due turni di regular season, per garantire la regolarità nelle varie lotte di classifica, si gioca in contemporanea: la Happy Casa è certa di giocare i playoff dopo aver battuto Trieste nella sfida diretta, e ora vuole chiudere al quarto posto che le permetterebbe di avere almeno il primo turno con il fattore campo. Risultato comunque storico per i pugliesi, mentre per la Scandone mancare la post season sarebbe una sorta di fallimento anche al netto delle difficoltà avute dalla società. Domenica scorsa gli irpini sono stati vicini a battere Milano ma hanno mancato l’occasione: mantengono l’ottavo posto grazie alle sfide dirette, ma devono guardarsi dal ritorno di avversarie assolutamente agguerrite e che ci proveranno fino all’ultimo. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Avellino Brindisi, nel frattempo possiamo fare un rapido excursus attraverso i temi principali della partita.

La diretta tv di Avellino Brindisi non è una di quelle che la Lega ha disposto per la 29^ giornata di campionato: dunque l’appuntamento per tutti gli appassionati rimane quello del portale Eurosport Player, al quale bisogna essere abbonati e che fornisce l’intero pacchetto della Serie A1 di basket in diretta streaming video. Le informazioni utili su questa sfida saranno disponibili sul sito www.legabasket.it: qui troverete infatti il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

In Avellino Brindisi, Frank Vitucci fa ritorno al PalaDelMauro dove non ha lasciato un ricordo straordinario, e lo fa da grande protagonista: la sua Happy Casa vola sulle ali dell’entusiasmo e di una stagione fantastica, nella quale è andata oltre le previsioni che indicavano una salvezza tranquilla e un tentativo di giocarsi i primi otto posti qualora i risultati fossero stati positivi. Sta finendo con un quarto posto, davanti ad avversarie sulla carta superiori come la stessa Scandone: già essere ai playoff è un premio incredibile per questa società – che in stagione ha battuto anche Milano – adesso però è chiaro che l’asticella delle ambizioni si debba necessariamente alzare. Avellino come già detto ha avuto i suoi problemi, rischiando anche qualche punto di penalizzazione: nel corso dell’anno ha pagato la perdita di Norris Cole ma è stato molto bravo Nenad Vucinic, che ha responsabilizzato un Keifer Sykes esploso nel suo rendimento e avuto da Caleb Green un rendimento sempre sopra le righe. Il roster ha qualità, tanto da essere indicato come uno dei potenziali semifinalisti a bocce ferme; alla Sidigas restano due giornate per provare a difendere (o migliorare) l’ottavo posto e ottenere l’obiettivo minimo, per poi giocarsi il tutto per tutto ai playoff.



